助王大陸偷查個資 北市刑大前代理偵查隊長辯「辦案誤傳」

藝人王大陸涉嫌斥資360萬元，找閃兵集團首腦陳志明逃兵，卻懷疑對方拿錢不辦事，於是透過知名車商小開游翔閔，找上時任台北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮偷查陳男個資。新北地方法院今天開庭傳喚劉員，他坦承以不實辦案名義，違法偷查陳男個資，但否認刻意洩密及違反個資法，辯稱是王大陸向他報案辦案所需。

劉居榮坦承自己以「協助北投分局偵辦員警洩密案」的不實名義，登入警政署智慧分析決策支援系統，查詢陳志明個資，此部分使公務員登載不實部分他不爭執。

但對於檢方起訴他洩漏國防以外秘密及違反個資法部分，劉居榮則否認有主觀犯意，辯稱因為當初是王大陸懷疑自己被騙向他報案，當下連陳男全名都不清楚，只知道對方叫「黑哥」，並供LINE截圖、匯款帳號等。

劉居榮供稱，自己查出陳男身分後，原本欲傳給林姓小隊長，交代製作後續筆錄及指認表等，卻不慎誤傳給游男，因此沒有洩漏陳男個資的意思，充其量僅為過失。

法官追問，既然如此，為何還要查詢陳男在監情形並回報王大陸？劉居榮供稱，因為王大陸是2月13日找他報案，陳男是2月6日入監，詐騙發生常因對方避不見面，當事人才提告，他向王透露陳男入監日期，是要解釋陳男可能是因為入監才無法與王聯絡造成誤會，可能還需要進一步調查。