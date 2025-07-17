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影／5人登山團登南湖大山 女登山客右手膝受傷空勤直升機救回

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一支5人登山團攀登台中和平區南湖大山，其中一名女登山客右手右膝受傷，台中市消防局昨晚獲報要派人車救援，也申請空勤直升機協助，空勤直升機今天載下山，將她送醫治療。

台中市消防局昨晚7時9分獲報，和平區南湖大山線南湖山屋有山友受傷需救援，通知轄區梨山分隊整備，原本預計今天早上6時出勤，出動消防車1輛、消防人員3名，由梨山分隊隊員何坤達率隊前往。

申請救援為一行5人登山團，其中1名58歲邱姓女登山客右手、右膝疼痛，請求消防局協助，消防局也申請直升機救援，空勤直升機今天早上已派直升機救回傷者。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天派黑鷹直升機出勤，飛機編號NA-705黑鷹直升機飛行組員，正駕駛楊中凱、副駕駛談秉澄、機工長王健雄，消防署特搜隊員 張英熙、李承勳。

今天早上6時53分從台中機場起飛，爬升至1萬1000呎定向目標區，7時18分抵達目標區，執行高、低空偵察後確認落地區帳篷清除及飛機馬力確認無誤，由特搜隊2人下機共同協助山友攙扶上機，飛回台中機場，落地將傷患交醫護人員後送醫院。

5人登山團登台中和平南湖大山，一名女登山客右手右膝受傷，空勤直升機今天救回。圖／空勤總隊提供
5人登山團登台中和平南湖大山，一名女登山客右手右膝受傷，空勤直升機今天救回。圖／空勤總隊提供

黑鷹直升機 醫護人員 山友 台中市

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