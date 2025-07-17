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影／新北三重集美街、重安街停電4小時 駕駛「開車恍神」撞壞變電箱

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區集美街247巷到重安街一帶今天上午突然停電約4小時，原來是因為1輛進口休旅車，在虱目魚粥店前衝撞路旁機車又撞壞台電變電箱，造成周邊住戶和店家停電到下午1時許，肇事57歲女駕駛說她一時恍神。

監視器拍到這輛休旅車上午9時05分左右，沿集美街往重安街方向直行，原本在外側貼近中間的車道分隔線向前行駛，過了247巷口斑馬線之後便持續往右偏移，接著「碰！」的一聲撞倒2輛機車再撞台電的亭置式變壓器，再差20公尺就衝到台1線重安街口。

結果車禍現場周邊從集美街247巷內，轉彎向前至集美街265號一帶的店家和住戶因此停電，重安街與集美街口交通號誌也不亮。警方趕抵疏導交通並處理車禍，連忙通知台電工程人員搶修，直到下午1時10分左右恢復供電。

新北市三重區集美街247巷到重安街一帶今天上午突然停電約4小時，原來是因為1輛進口休旅車，在虱目魚粥店前衝撞路旁機車又撞壞台電變電箱，造成周邊住戶和店家停電到下午1時許，肇事57歲女駕駛說她一時恍神。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區集美街247巷到重安街一帶今天上午突然停電約4小時，原來是因為1輛進口休旅車，在虱目魚粥店前衝撞路旁機車又撞壞台電變電箱，造成周邊住戶和店家停電到下午1時許，肇事57歲女駕駛說她一時恍神。記者林昭彰／翻攝
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新北市三重區集美街247巷到重安街一帶今天上午突然停電約4小時，原來是因為1輛進口休旅車，在虱目魚粥店前衝撞路旁機車又撞壞台電變電箱，造成周邊住戶和店家停電到下午1時許，肇事57歲女駕駛說她一時恍神。記者林昭彰／翻攝

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