南投轎車深夜墜谷30米！警消垂降搶救 男乘客頸椎斷裂命喪現場
南投縣國姓鄉昨天晚間發生墜谷意外，一輛轎車失控衝出邊坡，50歲男性傷者噴飛約30米、落在距車輛約6米處，頸椎斷裂，獲救時已無呼吸心跳，消防人員在漆黑山區動用繩索垂降救援，才將人救出，交由警方後續處理。
南投縣消防局表示，昨天晚間9時多接獲報案，國姓鄉竹坑巷往金谷農場方向山路發生車輛墜谷，立即派遣國姓分隊出動救災車輛與救護車各一輛，前往搶救。
抵達現場後，警消發現事故車輛已翻落山坡，墜落約20公尺深山谷。轎車駕駛已自行脫困，身上有多處擦挫傷，另名男性乘客則被拋飛至更深處，約30公尺深、距車輛約6公尺，傷勢嚴重已無生命徵象，經檢視發現他頸椎斷裂。
救援人員迅速於現場架設繩索系統，3名消防人員攜帶擔架與繩索垂降至傷者處，再以吊臂輔助拖拉。歷經一番努力，終於成功將傷者拉至地面，但傷者已明顯死亡，由警方接手後續事宜。
警方指出，事故路段為山區小徑，彎道多且無路燈，加上近來山區午後降雨頻繁，路面濕滑、能見度差，稍有不慎就可能釀災。國姓消防分隊提醒，駕駛山區道路務必減速慢行，特別是在雨天或夜間時段，更應提高警覺，避免憾事發生。
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