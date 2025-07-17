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台9線「死亡路段」4年裡發生5起嚴重車禍 公路局增設鋼板護欄阻憾事

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

台9線251至253公里路段，在4年裡發生5起死亡車禍，交通部公路局2年前開始設置鋼板護欄、增加反光設施等，減少用路人開車撞擊。附近的瑞北國小周邊交通也一併改善，已完成標線、綠底行穿線等，保護兒童上下課行人安全。

台9線瑞北路段是一段寬敞又筆直的路段，拓寬工程完工後，歷年來曾發生許多重大死亡事故，主要原因大多為未注意車前狀況，很可能是速度太快，對車前狀況來不及反應發生嚴重車禍，更被稱為台9線的「死亡路段」，引起地方批評。

公路局東區養護工程分局指出，台9線251至253公里路段自2019年至2023年底，共發生5起因酒駕及超速等死亡車禍，已於2023年底推動交通安全提升工程，將道路容錯設計理念應用在改善內容，透過中央分隔帶設置鋼板護欄，預防車輛如失控駛離車道時，可透過護欄發揮將車輛行駛方向導回行車方向，減輕人車損傷。

東工分局表示，將該路段緊臨路側桿件遷移及整併，降低路側桿件遭車輛撞擊風險，納入自明性設計，盤點路側設施及桿件增設反光設施；同時增設行人庇護島及左轉專用車道等改善工程完成，自從推動改善至今，已無死亡車禍事故再發生。

另外，針對瑞北國小周邊交通安全改善，東工分局指出，已於校園通學路段完成標線、通學標誌、路口綠底行穿線、庇護島及雙色溫路燈設置，並於本路段協助設置警52標誌，由警察單位執法加強取締違規行為，該路段也標線配置正確，且路側防護部分設有鋼板護欄，提升用路安全。

花蓮瑞北國小周邊交通安全改善，公路局已在校園通學路段完成標線、路口綠底行穿線等，提升交通安全。圖／公路局玉里工務段提供
花蓮瑞北國小周邊交通安全改善，公路局已在校園通學路段完成標線、路口綠底行穿線等，提升交通安全。圖／公路局玉里工務段提供
台9線251至253公里路段，在4年裡發生5起死亡車禍，交通部公路局2年前開始設置鋼板護欄、增加反光設施等，減少用路人開車撞擊。圖／公路局玉里工務段提供
台9線251至253公里路段，在4年裡發生5起死亡車禍，交通部公路局2年前開始設置鋼板護欄、增加反光設施等，減少用路人開車撞擊。圖／公路局玉里工務段提供

車禍 死亡 標誌

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