躲太陽？高雄婦機車載高聳綠樹盆栽 網笑「對付火焰山只能用芭蕉扇」
高雄天氣炎熱，常見騎士停紅燈躲樹陰下；一名騎機車婦人日前在踏板上載了一棵和成人同高度的綠樹盆栽，擋住前方視線，民眾拍下PO網，網友笑稱「以為她在樹下乘涼」、「把綠洲搬到車上」、「本身就是棵樹」、「對付火焰山只能用芭蕉扇了。」
轄區前鎮警分局指出，尚未接獲民眾報案或檢舉，經檢視畫面，違規地點為前鎮區一心一路與光華二路口，照片中的婦人載盆栽，因高度已超高，依據道路交通安全規則第88條規定，機車附載人員或物品，其高度不得超過駕駛人肩部。
警方指出，騎機車載盆栽的婦人已違反道路交通管理處罰條例第31條第1項第5款規定，可處駕駛人300元至600元罰鍰。
網路社群Threads有網友貼文指，知道老人家怕曬，很喜歡在陰涼處躲太陽，但這個把陰涼處裝在車上，還是第一次見；只見原PO貼出的照片一名騎機車的婦人機車踏板上載了一棵高聳的綠樹盆栽，高度和一般成年人一樣高。
由於停紅燈路口並無綠樹，不少網友看到畫面笑稱「看了兩次才發現那不是路樹」、「阿姨就是棵路樹」、「阿姨把綠洲搬到了車上」、「蠻好笑的我以為旁邊長樹他在樹下遮陽」。
有網友質疑婦人載這麼高的盆栽「怎麼看路」；有網友趣稱「對付火焰山只能用芭蕉扇了」、「移動式陰涼處。」
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