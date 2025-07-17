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七旬婦頭暈墜井 三國中生機警通報警消救出
新竹市東大路三段上周發生一起民眾不慎墜井事件，所幸三位機警的國中生及時見義勇為，第一時間撥打110報案，經由警方轉報消防局，在多方通力合作下，順利將受困婦人救出並送醫治療，成功化解危機。代理市長邱臣遠今說，感謝警消與地方里民通力合作，三位國中生機警反應，勇敢報案的義舉更是難得，提醒市民務必注意生活周遭環境安全，尤其高齡者不宜單獨接近井口、水池等危險區域。
消防局表示，這起救援案件發生於本月8日下午3點多，一名70歲婦人不慎墜落東大路三段一處井中，三名國中生剛好路過，聽見微弱呼救聲，聞聲尋找才發現婦人受困，立刻向警方報案。
消防人員接獲轉報趕抵現場，發現婦人正站在井內且水深及腰，雖然意識清楚，但因長時間受困，肢體已略顯無力及顫抖等情形，立刻規畫救援行動。
消防局說，救援過程中，消防人員持續與婦人對話安撫情緒，並迅速評估現場情況，決定以掛梯方式展開救援。由一名經驗豐富的消防員率先入井，穩固婦人後協助其攀爬上梯。同時，現場的消防與警察人員也於井口協助拉扶，成功將婦人救出，後續由救護車送往醫院治療。婦人指出，她當天在井邊休息時突然感到暈眩，才不慎墜入井中。
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