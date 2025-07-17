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北市市民高架車後斗物掉落 駕駛下車撿拾…後方3車連環撞

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市市民高架昨天晚上發生3車追撞車禍，肇事原因是一輛皮卡車沒綁緊後車斗物品，塑膠置物箱掉落車道上，後面一輛汽車緊急煞車，孰料釀後方2輛汽車煞車不及追撞，所幸現場僅一人受傷送醫。警方到場發現皮卡車駕駛楊姓男子涉嫌酒駕，警詢後被依公共危險罪嫌函送法辦。

稍早行車記錄器畫面曝光，只見一輛汽車看見車道上有掉落物緊急煞車，後方2輛汽車煞車不及追撞，應聲被撞兩次。

松山警方昨天晚上11點獲報，市民高架第337號燈桿前有連環車禍趕抵，詢問了解，楊男（32歲）開皮卡車因後車斗物品未綁緊，釀塑膠置物箱不穩掉落路中央，楊男下車撿拾。

白男（29歲）駕駛汽車在楊男車後方，見狀緊急煞車，雖然沒有撞上肇事，但白男後方2輛汽車反應不及，分別追撞白男汽車右後車尾，追撞的駕駛包括陳姓女子（31歲）和王姓男子（28歲）。

陳女被安全帶勒傷，警方協助送醫救治，盤查詢問發現，掉落物品的皮卡車駕駛楊男有酒氣，依規定對他酒測，他酒測值每公升0.21毫克。雖然車輛沒有碰撞，但楊男駕車跟肇事意外有因果關係，警詢後依公共危險罪嫌函送法辦；裝載貨物散落路面部分，則依道路交通管理處罰條例第30條開罰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

楊姓男子昨天駕駛皮卡車載物品，後車斗物品沒裝好掉落車道，釀後方3車間接肇事。記者翁至成／翻攝
楊姓男子昨天駕駛皮卡車載物品，後車斗物品沒裝好掉落車道，釀後方3車間接肇事。記者翁至成／翻攝
楊姓男子昨天駕駛皮卡車載物品，後車斗物品沒裝好掉落車道，釀後方3車間接肇事。記者翁至成／翻攝
楊姓男子昨天駕駛皮卡車載物品，後車斗物品沒裝好掉落車道，釀後方3車間接肇事。記者翁至成／翻攝
楊姓男子昨天駕駛皮卡車載物品，後車斗物品沒裝好掉落車道，釀後方3車間接肇事。記者翁至成／翻攝
楊姓男子昨天駕駛皮卡車載物品，後車斗物品沒裝好掉落車道，釀後方3車間接肇事。記者翁至成／翻攝

酒測 車道 車禍

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