桃園竹圍漁港直銷中心天花板用餐時間竟掉落 險砸中用餐客

桃園市竹圍漁港直銷中心2樓昨天中午用餐時間，一家海產店天花板裝潢突然掉落，連約20平方公分的鋼筋混泥土也被扯下來，掉在客人旁邊幸好無人受傷，仍引起一陣驚慌，客人不敢待下去，沒吃完也沒打包就離開。

直銷中心由桃園區漁會管理，漁會就在中心對面，意外發生時，總幹事李俊彥等人連忙到場了解，農業局長陳冠義、漁會理事長陳義成接到消息也趕到現場，雖然餐廳業者已經清理好掉落的裝潢，不過還是請業先停業。漁會和業者昨天完成修繕，今天上午安排結構技師到場，初步檢查認為無安全虞慮，可以營業。意外消息在地方知名粉團「桃園大小事」傳開，引起不少議論，認為直銷中心建築老舊，早該更新或重建。

農業局、桃園區漁會說明，竹圍漁港直銷中心83年興建，是兩層樓建築，每層樓約700坪，建築已顯老態，漁會爭取農業部、桃園市政府補助，在北岸靠近彩虹橋蓋新的直銷中心，連同空調造價約4億元，已經動工，預計明年可以完工。

農業局表示，竹圍漁港魚貨直銷中心昨天午間天花板掉落意外，位置在直銷中心二樓19號餐廳，因建物老舊，固定於天花板輕鋼架螺絲處水泥崩落，導致輕鋼架崩塌，所幸未造成任何人員受傷，事發當下店家立即進行人員疏散，並圍封鎖線管制。

農業局獲報後，局長陳冠義與副局長黃玉詩、漁牧科長楊安光等人趕赴現場，並會同桃園區漁會理事長陳義成及總幹事李俊彥現場勘查，並提出緊急處置作為，包括封鎖避現場免民眾進入，一樓魚貨市場則不受影響、正常營運，後續由漁會安排緊急修繕，完工後經技師鑑定，確認結構安全無虞後，才會重啟開放。