南投國姓小客車墜20米山谷 1人傷、1人拋飛身亡

南投縣國姓鄉竹坑巷昨晚有自小客車墜谷約20公尺深，車上1人受傷自行脫困，另1人拋飛至車外，消防人員架繩索下降救援時發現已明顯死亡，肇事原因待調查。

南投縣消防局昨晚9時許接獲通報，指國姓鄉竹坑巷有汽車墜落山谷約20公尺深，消防局立即出動救護車、救災車輛及5名人力馳援。

車上1名人員自行脫困，肢體雖有擦挫傷，但向消防人員表示不願搭救護車就醫。

消防局說，另1名男子拋飛車外，墜谷約30公尺深，消防人員架設繩索下降查看男子情況，發現已無生命徵象且頸椎斷裂，經利用繩索、吊臂、捲式擔架將其拖至地面，交由員警處理。

南投縣政府消防局第二大隊國姓分隊表示，近日山區下雨路面溼滑，視線不佳，提醒民眾務必小心駕駛。