影／86歲斗笠伯騎腳踏車誤上國5嚇壞了 紅斑馬護送他脫險仍要開罰

宜蘭86歲老翁昨天中午要出門買東西，一時迷失方向騎上國五，雖是騎在路肩，但車流相當多，險象環生。國九大隊獲報派巡邏車到場攔停老翁，同時請工程車把腳踏車載下來，此案至少開罰3000元，呼籲民眾家中若有長輩對路況不熟，要注意禁止進入標誌，避免危險。

誤闖國道意外發生在國五南下43公里，民眾發現老翁騎車，趕緊通報，國九大隊攔下詢問游姓老翁表示，出門要往五結鄉的方向採購，疑似騎錯誤上高速公路。由於他無法提供身份證明文件，只知住處位於羅東交流道附近，紅斑馬巡邏車立即護送老翁返家，工程車也協助把腳踏車載返住處。