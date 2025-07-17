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影／86歲斗笠伯騎腳踏車誤上國5嚇壞了 紅斑馬護送他脫險仍要開罰

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭86歲老翁昨天中午要出門買東西，一時迷失方向騎上國五，雖是騎在路肩，但車流相當多，險象環生。國九大隊獲報派巡邏車到場攔停老翁，同時請工程車把腳踏車載下來，此案至少開罰3000元，呼籲民眾家中若有長輩對路況不熟，要注意禁止進入標誌，避免危險。

誤闖國道意外發生在國五南下43公里，民眾發現老翁騎車，趕緊通報，國九大隊攔下詢問游姓老翁表示，出門要往五結鄉的方向採購，疑似騎錯誤上高速公路。由於他無法提供身份證明文件，只知住處位於羅東交流道附近，紅斑馬巡邏車立即護送老翁返家，工程車也協助把腳踏車載返住處。

國九大隊呼籲民眾，家中若有長輩可能對道路環境、交通標誌標線不熟悉，誤入國道恐造成危險，盡量提醒長輩應多加留意周遭環境有交流道等禁行路段，避免誤入。這件腳踏車誤上高速公路情形，依道路交通管理處罰條例製單，可處3000至6000元罰鍰。

86歲斗笠阿伯騎腳踏車誤上國五，國九大隊紅斑馬攔下他時嚇壞了，全案依道路交通管理處罰條例，可處3000至6000元罰鍰。圖／國九大隊提供
86歲斗笠阿伯騎腳踏車誤上國五，國九大隊紅斑馬攔下他時嚇壞了，全案依道路交通管理處罰條例，可處3000至6000元罰鍰。圖／國九大隊提供
86歲斗笠阿伯騎腳踏車誤上國五，國九大隊紅斑馬攔下他時嚇壞了，全案依道路交通管理處罰條例，可處3000至6000元罰鍰。圖／國九大隊提供
86歲斗笠阿伯騎腳踏車誤上國五，國九大隊紅斑馬攔下他時嚇壞了，全案依道路交通管理處罰條例，可處3000至6000元罰鍰。圖／國九大隊提供

長輩 腳踏車 國道

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