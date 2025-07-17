桃園市龍潭區一名43歲王姓男子14日下午2時許，欲將停放於自家客廳內的大型重型機車牽出保養更換機油時，不慎因重心不穩摔倒，左腳踝當場遭重達300多公斤的機車壓住，無法自行脫困，情急之下透過手機報警求助。龍潭警分局員警趕到現場協助王男脫困，並通報救護人員將王男送醫治療，所幸沒有大礙。

王男左腳踝當場遭重達300多公斤的機車壓住，無法自行脫困。圖：讀者提供

石門派出所表示，警員葉明文、張貴淵執行巡邏勤務時，接獲民眾報案稱龍潭區民生路有自摔車禍案件，警方趕抵現場卻未見車禍跡象，正準備聯繫報案人時，屋內傳來陣陣哀嚎聲，員警循聲入內察看，發現王男倒臥客廳，左腳踝被壓在重型機車下，神情痛苦的向警方求助。警方立即合力將重機扶起，並通知119救護人員到場處理，經初步檢視，王男左腳踝有骨折情形，警方與救護人員合力將其抬上擔架送醫，送醫前，王男擔憂家中無人照看恐遭宵小入侵，警方貼心協助關閉門窗並在他注視下妥善上鎖，讓王男能安心就醫。所幸經送醫治療後，王男並無生命危險，他對警方即時援助表達深切感謝，並感激的表示，當下真的非常害怕，痛得動彈不得又無人援助，還好警方第一時間趕到並伸出援手，不然不知道還要受困機車下多久。

石門派出所員警趕到現場協助王男脫困，並通報救護人員將王男送醫治療，所幸沒有大礙。圖：讀者提供

龍潭分局長鄭文銘提醒民眾，無論在家中或戶外從事大型器械、重型機具操作時，務必評估自身體力與周遭環境安全，避免單獨進行高風險動作，以防發生意外時無人發現而延誤救援；同時也呼籲獨居者與鄰里保持良好互動，平時建立通報機制，有助於在緊急狀況中爭取寶貴時間，共同守護自身與社區安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：男遭300公斤重機壓住動彈不得 龍潭警火速趕到場救援