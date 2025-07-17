自小客掛註銷車牌拒檢 桃園清晨上演警匪追逐
桃園市桃園區春日路與成功路口今(17)日清晨6時30分許上演警匪追逐，引發民眾側目。桃園警分局說明，一台自小客車因懸掛註銷車牌拒檢加速逃逸，警車在後尾隨，為避免衍生交通事故，到了大興西路後警方便放棄尾隨。不過，警方已掌握車號，將通知車主到案說明，全案依法處理。
武陵派出所表示，今日上午員警巡邏時於成功路發現自小客懸掛註銷車牌，且車牌與車身資料不符，經示意駕駛停車受檢，該駕駛立即高速逃竄，員警立即在後尾隨，並通報警網攔查，該車沿途有高速蛇行、跨越車道行駛等危險行為，員警為避免發生意外事故造成危害，於大興西路停止尾隨。
警方指出，目前已確實掌握車號將通知車主到案說明，交通違規部分已經依法舉發。
本文章來自《桃園電子報》。原文：自小客掛註銷車牌拒檢 桃園清晨上演警匪追逐
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言