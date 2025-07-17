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自小客掛註銷車牌拒檢 桃園清晨上演警匪追逐

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市桃園區春日路與成功路口今(17)日清晨6時30分許上演警匪追逐，引發民眾側目。桃園警分局說明，一台自小客車因懸掛註銷車牌拒檢加速逃逸，警車在後尾隨，為避免衍生交通事故，到了大興西路後警方便放棄尾隨。不過，警方已掌握車號，將通知車主到案說明，全案依法處理。

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桃園區春日路與成功路口清晨6時30分許上演警匪追逐，引發民眾側目。圖：讀者提供

武陵派出所表示，今日上午員警巡邏時於成功路發現自小客懸掛註銷車牌，且車牌與車身資料不符，經示意駕駛停車受檢，該駕駛立即高速逃竄，員警立即在後尾隨，並通報警網攔查，該車沿途有高速蛇行、跨越車道行駛等危險行為，員警為避免發生意外事故造成危害，於大興西路停止尾隨。

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自小客車因懸掛註銷車牌拒檢加速逃逸，警車在後尾隨。圖：讀者提供

警方指出，目前已確實掌握車號將通知車主到案說明，交通違規部分已經依法舉發。

本文章來自《桃園電子報》。原文：自小客掛註銷車牌拒檢 桃園清晨上演警匪追逐

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