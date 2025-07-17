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搬運車離奇自駕！苗栗七旬農遭撞卡果樹…胸腹凹陷斷氣

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣73歲林姓老翁昨天傍晚在三灣鄉大河村八股地區一處果園中被人發現夾在搬運車和果樹之間，救護人員趕抵後，用軍刀鋸將果樹枝幹鋸斷救出老翁，但他已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）失去生命徵象，三灣消防分隊將他送往頭份為恭紀念醫院搶救，但已回天乏術。警方已報請檢察官相驗，調查意外發生原因。

老農當時到柑橘果園整理並準備施肥，搬運車上有許多肥料袋，附近有農友因需要借用延長線來找他，驚見老翁被夾在搬運車和果樹之間，情況不樂觀，趕緊將搬運車熄火並報警求援。

苗栗縣消防局表示，昨天下午5點30分接獲報案，三灣鄉大河村有老農在果園內被夾在農用搬運車和果樹之間，立即派遣三灣消防分隊人車趕往現場，抵達後使用軍刀鋸將果樹大枝幹鋸斷救出傷者，但對方已無心跳、呼吸，現場先為老農實施CPR（心肺復甦術），隨後送醫搶救。

警方初步調查，林姓老農（41年次）被發現受困在搬運車和果樹間，搬運車當時還未熄火，輪子在地面仍不停轉動，老翁胸腹部受到重創凹陷，送醫後仍宣告不治，意外發生原因檢警將進一步調查釐清。

林姓老翁在三灣鄉大河村八股地區一處果園中被人發現夾在搬運車和果樹之間，救護人員趕抵後，鋸斷果樹大型枝幹救出老翁，但送醫仍不治。圖／記者胡蓬生翻攝
林姓老翁在三灣鄉大河村八股地區一處果園中被人發現夾在搬運車和果樹之間，救護人員趕抵後，鋸斷果樹大型枝幹救出老翁，但送醫仍不治。圖／記者胡蓬生翻攝
林姓老翁在三灣鄉大河村八股地區一處果園中被人發現夾在搬運車和果樹之間，救護人員趕抵後，鋸斷果樹大型枝幹救出老翁，但送醫仍不治。圖／記者胡蓬生翻攝
林姓老翁在三灣鄉大河村八股地區一處果園中被人發現夾在搬運車和果樹之間，救護人員趕抵後，鋸斷果樹大型枝幹救出老翁，但送醫仍不治。圖／記者胡蓬生翻攝
林姓老翁在三灣鄉大河村八股地區一處果園中被人發現夾在搬運車和果樹之間，救護人員趕抵後，鋸斷果樹大型枝幹救出老翁，但送醫仍不治。圖／記者胡蓬生翻攝
林姓老翁在三灣鄉大河村八股地區一處果園中被人發現夾在搬運車和果樹之間，救護人員趕抵後，鋸斷果樹大型枝幹救出老翁，但送醫仍不治。圖／記者胡蓬生翻攝
林姓老翁在三灣鄉大河村八股地區一處果園中被人發現夾在搬運車和果樹之間，救護人員趕抵後，鋸斷果樹大型枝幹救出老翁，但送醫仍不治。圖／記者胡蓬生翻攝
林姓老翁在三灣鄉大河村八股地區一處果園中被人發現夾在搬運車和果樹之間，救護人員趕抵後，鋸斷果樹大型枝幹救出老翁，但送醫仍不治。圖／記者胡蓬生翻攝
林姓老翁在三灣鄉大河村八股地區一處果園中被人發現夾在搬運車和果樹之間，救護人員趕抵後，鋸斷果樹大型枝幹救出老翁，但送醫仍不治。圖／記者胡蓬生翻攝
林姓老翁在三灣鄉大河村八股地區一處果園中被人發現夾在搬運車和果樹之間，救護人員趕抵後，鋸斷果樹大型枝幹救出老翁，但送醫仍不治。圖／記者胡蓬生翻攝
林姓老翁在三灣鄉大河村八股地區一處果園中被人發現夾在搬運車和果樹之間，當時搬運車未熄火，輪胎在地面不停轉動。圖／記者胡蓬生翻攝
林姓老翁在三灣鄉大河村八股地區一處果園中被人發現夾在搬運車和果樹之間，當時搬運車未熄火，輪胎在地面不停轉動。圖／記者胡蓬生翻攝

苗栗縣 OHCA

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