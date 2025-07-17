搬運車離奇自駕！苗栗七旬農遭撞卡果樹…胸腹凹陷斷氣

苗栗縣73歲林姓老翁昨天傍晚在三灣鄉大河村八股地區一處果園中被人發現夾在搬運車和果樹之間，救護人員趕抵後，用軍刀鋸將果樹枝幹鋸斷救出老翁，但他已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）失去生命徵象，三灣消防分隊將他送往頭份為恭紀念醫院搶救，但已回天乏術。警方已報請檢察官相驗，調查意外發生原因。

老農當時到柑橘果園整理並準備施肥，搬運車上有許多肥料袋，附近有農友因需要借用延長線來找他，驚見老翁被夾在搬運車和果樹之間，情況不樂觀，趕緊將搬運車熄火並報警求援。

苗栗縣消防局表示，昨天下午5點30分接獲報案，三灣鄉大河村有老農在果園內被夾在農用搬運車和果樹之間，立即派遣三灣消防分隊人車趕往現場，抵達後使用軍刀鋸將果樹大枝幹鋸斷救出傷者，但對方已無心跳、呼吸，現場先為老農實施CPR（心肺復甦術），隨後送醫搶救。