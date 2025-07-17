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苗栗75歲果農離奇卡樹被夾死 搬運車當時還未熄火
苗栗縣75歲林姓老翁昨天傍晚在三灣鄉大河村八股地區一處果園中被人發現夾在搬運車和果樹之間，救護人員趕抵後，用軍刀鋸將樹的枝幹鋸斷後救出老翁，但他已失去生命徵象，三灣消防分隊現場實施CPR（心肺復甦術）並將他送往頭份為恭紀念醫院搶救，但已回天乏術；警方已報請檢察官相驗，調查意外發生原因。
苗栗縣消防局表示，昨天下午5點30分接獲報案，三灣鄉大河村發生老農在果園內，受困在農用搬運車和果樹之間，立即派遣三灣消防分隊人車趕往現場，抵達後使用軍刀鋸將果樹大枝幹鋸斷後救出傷者，但老農已無心跳、呼吸，呈現OHCA，送醫搶救仍宣告不治。
警方初步調查，林姓老農被人發現受困在搬運車和果樹間，搬運車當時疑似還未熄火，意外發生原因檢警將進一步相驗調查。
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