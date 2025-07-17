柬埔寨警方掃詐騙據點 逮75台籍嫌犯

據柬中時報昨夜報導，柬埔寨金邊市警方當日突查位於柬埔寨金邊「萬景崗區」與「森速區」多處網路詐騙據點，逮捕涉案嫌犯一百人，包括七十五名台灣人、廿四名大陸人和一名越南人。

報導稱，現場查獲手機四六九部、電腦一二七部、護照三四本及多項作案工具。目前，所有嫌犯及物證已移交金邊市警察局依法處理。

柬中時報稱，此次行動由金邊市副市長洪蘇利提帶隊，為柬埔寨全國打擊網路詐騙專項清剿行動的一部分。近期，柬埔寨全國多地持續展開突查，多個據點接連被搗毀。

柬埔寨國家打擊網路詐騙委員會主席、柬埔寨總理洪瑪內已於七月十四日簽署指令，正式啟動全國性清剿行動，動員執法與武裝力量全面出擊，包括特種部隊參與，誓言徹底鏟除各地隱藏的網路詐騙據點。

洪瑪內警告，任何未執行「清剿網絡詐騙」指令的省長將被免職問責，展現柬國政府對此類犯罪「零容忍」的堅定立場。

另據中國新聞網報導，柬埔寨首都金邊市執法當局十五日已搗毀一處詐騙據點，依法拘捕多名外國籍男性嫌疑人。

本月十四日，金邊市政府也聯合多個執法部門，突襲該市一處從事電信詐騙犯罪據點，當場逮捕超過二百名涉案人員。