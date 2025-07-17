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調查官涉洩個資、不當金錢往來 遭搜索約談

聯合報／ 記者張宏業邵心杰／連線報導

台南市調查處新營站調查官林家齊被控辦案時洩漏個人資料，與當事人有不當金錢往來，疑與借貸或高利貸有關；檢調昨搜索林的辦公室及住家，約談林到案，深夜移送台南地檢署複訊，依貪汙罪偵辦。

據了解，檢調同步以證人約談台南市調處府城站陳姓調查官，陳是林家齊的學弟，私交甚篤，且在地方關係良好，與不少「江湖聞人」往來，檢調認為對林牽涉案件知情。

本案是調查局中機站接獲檢舉，為免消息走漏，台南地檢署主任檢察官昨親自帶隊，指揮中機組搜索新營站溪南組辦公室及林住家，扣押手機等證物，約談林到案調查。

據了解，林是調查班五十期，早年分發台北市調查處，現負責新營站歸仁據點，給同仁印象陽光健康，高中時是籃球校隊。有調查官說，林、陳與另名調查官是好友，三人在嘉南地區經營轄區，有人與博弈業者往來密切。

調查局表示，將對林交代的金流細部清查，若查有不法必嚴懲。

高雄市調查處調查官劉晉廷涉當詐騙集團取簿手，台中地檢署依詐欺罪起訴，日前事件才曝光，又傳出有調查官涉不法。

高利貸 個資

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