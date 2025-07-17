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打死女友帶她幼女埋屍 男判13年

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

桃園市工人王文億與同居鍾姓女友在住處起口角，持玻璃香氛罐敲擊鍾頭部致死，帶鍾的五歲女兒至山區埋屍後自首。桃園地方法院國民法官庭認為，王行徑極其惡劣，考量自首及賠償顯示有一定程度悔意，依傷害致人於死、遺棄屍體罪判決應執行徒刑十三年；可上訴。

判決指出，廿三歲王文億與帶著五歲女兒的廿六歲鍾姓女子是情侶，和兩名友人在桃園八德區租屋同住；去年八月廿七日清晨六時許，王、鍾因女童照顧、教育、家庭開支等問題起口角，在臥房浴室發生肢體衝突，王持玻璃香氛罐敲擊鍾右額及鼻樑，造成右額挫傷合併撕裂傷、鼻樑開放性骨折等，鍾因頭部外傷致創傷性腦損傷死亡。

一小時後，王確認鍾已無呼吸心跳，帶著不知情的女童，將鍾的遺體塞進大塑膠桶，移至地下停車場的汽車右前座，當天上午十時許駕車載至龜山樹人路偏僻處挖洞埋屍，下午一時許離開。

王經同住友人再三追問鍾去處，父親得知後也勸說，同月廿九日凌晨至中壢警分局自首，警方上午前往棄屍地點挖出鍾的遺體。

審理期間，王承認犯案，加上檢察官提出現場調查、鑑識報告及證人供詞等，桃園地院國民法官庭認為足以佐證犯行明確。

國民法官審酌，王無視法律規範，導致鍾失去寶貴生命，使家屬永遠分離、無法挽回，情節重大，犯後為掩飾罪行埋藏屍體，行徑極其惡劣，令人痛心。

王棄屍時，竟帶鍾對事件完全不知情的女兒一同進行，冷酷殘忍、泯滅人性，令人難以接受。

國民法官考量，王事後主動自首，表示願意與被害人家屬進行調解，雖尚未達成和解，但已賠償六十萬元，顯示有一定程度悔意，綜合家屬希望法院重判等意見，依傷害致死罪判十一年、遺棄屍體罪判二年十月，應執行十三年。

殺人 棄屍 國民法官

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