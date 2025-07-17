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找可疑交易 國泰金、高檢署合作

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

國泰金控偕台灣高等檢察署共同簽署「可疑交易分析機制專案合作意向書」，期透過雙方合作發展可疑交易分析機制，精準辨識、管制潛在不法帳戶。圖／國泰金控提供
國泰金控偕台灣高等檢察署共同簽署「可疑交易分析機制專案合作意向書」，期透過雙方合作發展可疑交易分析機制，精準辨識、管制潛在不法帳戶。圖／國泰金控提供

詐騙、洗錢手法不斷翻新，十五日在法務部長鄭銘謙見證下，國泰金控總經理李長庚、高等檢察署檢察長張斗輝共同簽署「可疑交易分析機制專案合作意向書」。

國泰在台灣擁有超過一千五百萬名客戶，幾乎每兩位國人中就有一位是國泰的客戶。近年來，國泰金攜手子公司運用金融科技全面阻詐，去年成為台灣首間獲金管會核准「數據上雲」的金融業者，首次將數據資料遷移至雲端，並將數據標準化，應用於「國泰盾─集團風險聯防平台 」。

簽署MOU後，雙方將合作發展可疑交易分析機制，精準辨識、管制潛在不法帳戶，從源頭防堵詐騙及溯源偵辦電信詐騙機房、水房，進一步提升洗錢防制效能，主要有三大合作面向：

一、客戶交易行為分析與預警、辨識異常樣態，並提供分析回饋，與高檢署研議詐欺預警偵測機制，強化可疑交易偵測的即時性與準確性。

二、 風險因子與趨勢共享，針對新型詐欺模式與潛在風險，透過檢察機關不定期提供公部門分析出的高風險因子、參數及模式，協助機構即時更新風險資訊，提升辨識效能。

三、資料協作支援，如檢察機關有偵查需要，機構將依法即時提供必要資訊協助檢察機關評估，追查詐騙分子。

國泰金控也表示，此次與高檢署合作，希望能透過公私部門分享分析結果，提升偵測效能，以達提前防阻詐騙、降低打詐社會成本，為預防犯罪科學盡一份心力。

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