現場滿地碎片…國道一號泰山路段貨車追撞 釀4車連環事故

國道1號北向泰山轉接道路段今晚7時4分發生4車連環事故，21歲李姓男子駕駛貨車先追撞前方轎車之後，失控衝去撞護欄，被撞的車又繼續向前再推撞2輛轎車，現場無人受傷，晚間7時53分排除並清理完畢，恢復通車。

據了解，當時李姓司機駕駛貨車行經北向35公里，泰山轉接道的集散道內側車道，疑未保持安全距離，追撞前方車輛之後向右偏離去撞外側護欄。50歲賴姓男子駕駛的轎車由後方被撞，又向前連續再推撞2輛轎車，現場碎片滿地一片狼藉。

國道巡邏車趕抵，並通知交控中心和緩撞車、救護車支援，現場4名駕駛均未飲酒、無人受傷，詳細肇事原因待釐清。警方呼籲用路人依速限行車，隨時注意前方動態、保持安全距離，遇到前方車流回堵，立即開啟危險警示燈提醒後車，車上每個人都要繫妥安全帶，確保行車安全。