影／北屯有車違規占道！警追8公里花20分逮人 駕駛冒險逃竄原因曝

台中市第五警分局四平所警員今天下午在北屯區交通疏導，發現一輛轎車占用慢車道，警員前往盤查，未料該名駕駛疑畏罪逃逸，警方騎機車在後方跟隨，上演街頭追逐戰，一路追到大雅區後，追了8公里，花了20分鐘，總算查獲，發現該名潘姓駕駛是今年2月已被通報失聯的越南移工，將依法遣送出境。

第五警分局四平所警員在今天下午5時40分，北屯區環中路、崇德路交通疏導，發現一輛轎違規占用慢車道影響機車通行，警員前往攔查時，該名駕駛不服盤查，加速逃逸，警方立即尾隨追緝，一路追了8公里、20分鐘，最終於大雅區中清東路將其攔停查獲。

警方查出，該名駕駛是越南籍潘姓移工（30歲），今年2月已被通報失聯，全案依違反出入國及移民法進行偵辦，警詢後解送至移民署歸案，未來將遣送出境。

第五警分局呼籲，民眾若遇警方合法攔查應主動配合，切勿心存僥倖拒檢逃逸，以免觸法得不償失。