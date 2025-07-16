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台中18歲女遭割脖濺血…闖禍男連夜騎車躲回新北 殺人未遂聲押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中15日深夜發生割脖人案，23歲蕭姓男子和18歲林姓前女友因感情糾紛，蕭自新北騎機車南下台中，當街和林拉扯後持刀劃傷她脖子，釀林鮮血直流所幸急救無生命危險，蕭作案後再漏夜騎車回新北躲上仍落網；檢方晚間依殺人未遂罪嫌將他向法院聲請羈押。

台中第二分局指出，15日晚間10點多獲報，北區天祥街巷1名女子遭人持利器攻擊，派員趕赴現場發現，林姓女子疑因情感糾紛，遭蕭姓前男友持利器劃傷頸部、右手指，蕭作案後騎機車北上逃逸。

警方鎖定蕭騎機車一路向北，專案人員連夜北上在案發後10小時內，於蕭男新北市土城住處將其拘提逮捕到案，今傍晚依家庭暴力傷害罪、殺人未遂罪嫌移送，台中地檢署複訊後將他向法院聲請羈押。

警方也說，林女經第二分局協助聲請緊急保護令，並由社政單位介入協助後續關懷與輔導事宜，盼能安定其身心狀況，恢復平靜。

警方逮補蕭男依殺人未遂等罪嫌將他移送，檢方複訊後聲押。記者曾健祐／翻攝
警方逮補蕭男依殺人未遂等罪嫌將他移送，檢方複訊後聲押。記者曾健祐／翻攝
警方逮補蕭男依殺人未遂等罪嫌將他移送，檢方複訊後聲押。記者曾健祐／翻攝
警方逮補蕭男依殺人未遂等罪嫌將他移送，檢方複訊後聲押。記者曾健祐／翻攝

殺人未遂 台中市 前女友

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