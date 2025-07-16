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苗栗女持利剪欲攻擊醫師！護理師機警反應 3秒內將其壓制在地

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市為恭紀念醫院5月初發生婦人疑因情緒不穩，在急診室突然持醫用利剪企圖從醫師背後發動攻擊，被眼尖的護理師朱銘慧發現，衝上前在3秒內徒手將婦人壓制在地上，化解一場可能極嚴重的醫療衝突，獲得院方表揚，頒發1萬2000元獎金並記大功一支。

頭份警分局今天指出，分局5月5日23時接獲為恭醫院報案表示發生急診室暴力事件，經警方到場瞭解，郭姓女子到為恭急診室就醫，疑似情緒不穩突然從流理台拿利剪欲朝醫師脖子攻擊，隨即遭醫護人員及保全壓制，警方到場時嫌疑人已遭控制，幸未造成傷害，全案依醫療法、恐嚇罪嫌將女子移送苗栗檢方偵辦。

分局呼籲，醫療暴力對醫療人員的身心造成嚴重威脅，也影響到醫療環境品質，對任何醫療暴力將依法從嚴查辦，以保障第一線醫療人員的人身安全。

從現場監視畫面可見當時女子若無其事的走向醫師背後，突然從一旁的流理台拿走利剪，作勢要朝醫師脖子攻擊，朱銘慧默默跟在女子後方觀察，見狀立即衝上前，3秒內就將意圖攻擊醫師的女子壓制到地上，隨後女子被眾人綁上病床，等待警方到場處理。

院方說，朱銘慧未學過武術，從事護理工作已12年，憑藉臨場反應力才能及時應對突發狀況。攻擊事件發生時，女子在急診室突然拿剪刀要發動攻擊，朱銘慧衝上前迅速將對方制伏在地，避免醫師受傷，朱銘慧則表示是因對方體型較嬌小，才能驚險化解危機。

為恭醫院表示，依現行醫療安全規範，如果急診區域發生重大暴力或攻擊事件，為保全現場證據與人員安全，必須全面清空並封鎖區域，以配合警方採證作業，可能導致急診室數小時甚至數日無法正常運作，對病人照護與整體醫療服務將造成嚴重影響，朱銘慧在關鍵時刻的即時反應和行動，成功避免後續影響，為醫療現場守住重要防線。

苗栗縣頭份市為恭紀念醫院5月初發生婦人疑因情緒不穩，在急診室突然持醫用利剪企圖從醫師背後發動攻擊，被眼尖的護理師朱銘慧發現，衝上前在3秒內徒手將婦人壓制在地上，化解一場可能極嚴重的醫療衝突。圖／為恭醫院提供
苗栗縣頭份市為恭紀念醫院5月初發生婦人疑因情緒不穩，在急診室突然持醫用利剪企圖從醫師背後發動攻擊，被眼尖的護理師朱銘慧發現，衝上前在3秒內徒手將婦人壓制在地上，化解一場可能極嚴重的醫療衝突。圖／為恭醫院提供

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