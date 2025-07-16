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淡水雜貨店被恐怖鄰居持菜刀騷擾恐嚇 老闆娘：很怕被砍死

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區某雜貨店屢被隔壁鄰居騷擾近2個月，持菜刀尾隨恐嚇、用大榔頭砸牆製造巨響，老闆娘報案2次但非現行犯警察無法逮捕，她很害怕對方像土城家暴男砍死人。警方表示已函送法辦、通報衛生局，並加強巡邏保護。

據了解，37歲男子被指控自5月間，連續多次持菜刀進入隔壁雜貨店，用懷疑女友被藏匿在這、抱怨車輛屢被檢舉違停等藉口，騷擾互不相識的45歲老闆娘，每次都被她安撫勸離。

6月28日晚間10點許，老闆娘打烊正在關門，對方竟持菜刀靠近，在有其他路人走動的情況下，持續尾隨出言恐嚇。她飽受驚嚇，當晚到派出所報案，但警方受理後認為已非現行犯，只能事後通知對方到案。

本月11日中午，老闆娘看見對方手持大榔頭在她店門前晃，嚇到不敢去開門，直到下午3時許才返回開店，看見警察到場，原來是其他鄰居報案指控有砸牆噪音妨害安寧。後來她覺得噪音和震動來自隔壁，走出查看發現隔壁屋內裝潢木板牆被砸破許多大洞，因心生畏懼，當天晚上6時許再去派出所報案一次。

老闆娘近日向媒體投訴，說她很怕對方像土城家暴男拿刀砍死人，擔心自己和丈夫、小孩受害。但是已經報警2次，還是會看到對方在附近走動。

淡水警分局說明，第一次受理報案之後便曾口頭通知男子到派出所製作筆錄，但他遲遲未到，當時談話間發現身心狀況似乎不太穩定，即填寫「社區滋擾案件處理紀要」通報衛生局協處。

2日衛生局派員會同警方和里長聯合訪視撲空，安排擇日再訪。而後當事人已於今天凌晨0時10分向派出所到案說明，警詢後依恐嚇罪嫌、違反社會秩序維護法函送士林地檢署，告誡後將他請回。

警方表示已和雜貨店建立熱線聯繫管道，會再加強周邊巡邏密度，並請老闆娘提高警覺，若再碰到受滋擾狀況要馬上通報，員警會趕赴現場即時介入處理，不能等事後才報案。

淡水區某雜貨店屢被隔壁鄰居騷擾近2個月，持菜刀尾隨恐嚇、用大榔頭砸牆製造巨響。記者林昭彰／翻攝
淡水區某雜貨店屢被隔壁鄰居騷擾近2個月，持菜刀尾隨恐嚇、用大榔頭砸牆製造巨響。記者林昭彰／翻攝
淡水某雜貨店老闆娘（中）屢被鄰居騷擾近2個月，在有其他路人走動情況下，對方還持菜刀尾隨恐嚇。記者林昭彰／翻攝
淡水某雜貨店老闆娘（中）屢被鄰居騷擾近2個月，在有其他路人走動情況下，對方還持菜刀尾隨恐嚇。記者林昭彰／翻攝
淡水某雜貨店老闆娘屢被鄰居騷擾近2個月，對方還持菜刀尾隨恐嚇。記者林昭彰／翻攝
淡水某雜貨店老闆娘屢被鄰居騷擾近2個月，對方還持菜刀尾隨恐嚇。記者林昭彰／翻攝
淡水某雜貨店老闆娘（左）屢被鄰居（右）進店裡騷擾近2個月，對方還持菜刀尾隨恐嚇。記者林昭彰／翻攝
淡水某雜貨店老闆娘（左）屢被鄰居（右）進店裡騷擾近2個月，對方還持菜刀尾隨恐嚇。記者林昭彰／翻攝

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