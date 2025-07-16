救援畫面曝光！溪水暴漲釣客受困 竹縣消防員克服湍急溪水救人

新竹縣政府消防局於今天下午5點18分接獲通報，指出橫山鄉增昌大橋下有一名釣客受困河中石頭平台，因水流湍急無法自行返回岸邊。消防局隨即派遣橫山車組出勤，順利將人員平安帶回岸邊，無人員受傷。

該名受困釣客為竹縣芎林鄉32歲的魏姓男子，據報案內容，魏男當時雖無遭遇降雨，但因溪水水位上漲、水勢湍急而困於橋下石頭平台上。消防局獲報後，立即出動橫山分隊2車5人前往現場搶救，並同步通知警方協處。

消防人員於下午5點33分抵達現場，由黃姓小隊長帶隊，勘查後發現魏男未穿著救生衣，神智清楚、生命跡象穩定，暫無立即危險。

黃小隊長旋即採取安全繩索固定措施，游至受困平台，並將救生衣遞送魏男，再以繩索協助魏男返回岸邊。僅歷時約10分鐘便克服湍急溪水，成功救援受困釣客。

新竹縣消防局表示，經過妥善處置與評估，魏男未受傷，整起事件有賴消防人員平時扎實訓練及團隊合作，方能於短時間內解除危機。消防局提醒民眾，夏季午後天氣變化快速，山區溪流易有突發性漲水現象，建議從事釣魚等親水活動時，務必評估天候與水勢狀況，並配戴完整裝備，降低風險。