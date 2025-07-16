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2消防員救溺殉職 消促會籲別再殉職換改革

中央社／ 新北16日電

消防員工作權益促進會16日赴新北市政府前拉布條陳情，指出2消防隊員救溺殉職1週卻仍未有任何調查資料，要求積極調查並呼籲政府別再以殉職換改革。圖／中央社
消防員工作權益促進會16日赴新北市政府前拉布條陳情，指出2消防隊員救溺殉職1週卻仍未有任何調查資料，要求積極調查並呼籲政府別再以殉職換改革。圖／中央社

消促會今天到新北市政府陳情，2消防隊員救溺殉職1週，仍未有任何調查資料，要求調查並呼籲別再殉職換改革；市府表示，已進入調查程序，調查結果將適時對外說明。

消防員工作權益促進會今天上午到市府舉辦「要調查！要專責！別再殉職換改革！」記者會表示，7月8日發生2消防隊員救溺勤務殉職，至今雖宣布將成立災害事故調查會釐清殉職事故原因，然而至今消促會推派的基層消防團體委員卻仍未拿到任何一份與殉職案相關的資料。

消促會表示，消防員三大基本任務緊急救護、搶救災害、預防火災，皆是需要高度專業及攸關市民公共安全的工作，尤其新北市轄區遼闊、地形複雜，更須注重救災救護人力專責分工。

因此，消促會成員除現場高喊口號，並要市府立刻提供殉職案調查資料予災害事故調查會委員，以及要求消防三大任務要專責等訴求。

市府表示，感謝各界對於消防人員安全與權益的關注。針對本次執勤殉職事件，市府高度重視，目前相關事項已進入調查程序。

市府表示，災害調查會預計將於7月18日下午2時召開會議，屆時將由委員進行進一步的資料審查與原因釐清，並依程序逐步完成調查作業。調查將秉持公開、透明、負責任的態度，調查結果將適時對外說明。

新北市新店區廣興橋粗坑壩水域8日發生民眾闖禁區玩立槳溺水事件，消防局派船艇救溺卻翻覆，導致37歲消防員吳恩碩、36歲消防員張敬謙殉職。

消防員 殉職

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