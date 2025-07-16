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工人6樓安裝冷氣機墜地亡 助手妻曝「有穿戴安全帶」不解意外原因
基隆市洪姓冷氣工程行業者下午在台電基隆區營業處配電大樓6樓安裝冷氣室外機時，墜落地面後送醫不治。擔任助手的洪妻說，丈夫有穿戴背負式安全帶，不知為何發生意外。警方獲報封鎖現場採證，調查案發原因。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午4時24分接獲報案，仁二路信義國小校門口對面的台電大樓，有人從高處墜落地面。
消防局派遣信二分隊救護車和3名消防員前往救護，到場時，看到年約50歲洪男性倒臥在人行道，配電大樓外牆旁的花圃，已無呼吸心跳。
消防人員施以急救，並將洪男送上救護車，載往衛生福利部基隆醫院急救。醫師急救30分鐘，未能救回性命，宣告不治。
台電基隆區營業處說，洪男是營業處下單的共同供應契約冷氣商負責人，今天下午在配電大樓6樓，安裝分離式冷氣機的室外機時，不慎從6樓墜落地面。洪妻指丈夫施工時，有穿戴並使用背負式安全帶，不知道為什麼會墜落地面。
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