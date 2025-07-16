快訊

女足教練逼抽血換學分！教部怒轟台師大「糟糕」 將追溯過去研究案

顏清標父親93歲辭世 罕見5代同堂傳佳話

聽新聞
0:00 / 0:00

工人6樓安裝冷氣機墜地亡 助手妻曝「有穿戴安全帶」不解意外原因

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市洪姓冷氣工程行業者下午在台電基隆區營業處配電大樓6樓安裝冷氣室外機時，墜落地面後送醫不治。擔任助手的洪妻說，丈夫有穿戴背負式安全帶，不知為何發生意外。警方獲報封鎖現場採證，調查案發原因。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午4時24分接獲報案，仁二路信義國小校門口對面的台電大樓，有人從高處墜落地面。

消防局派遣信二分隊救護車和3名消防員前往救護，到場時，看到年約50歲洪男性倒臥在人行道，配電大樓外牆旁的花圃，已無呼吸心跳。

消防人員施以急救，並將洪男送上救護車，載往衛生福利部基隆醫院急救。醫師急救30分鐘，未能救回性命，宣告不治。

台電基隆區營業處說，洪男是營業處下單的共同供應契約冷氣商負責人，今天下午在配電大樓6樓，安裝分離式冷氣機的室外機時，不慎從6樓墜落地面。洪妻指丈夫施工時，有穿戴並使用背負式安全帶，不知道為什麼會墜落地面。

洪姓冷氣工程行業者今天下午在台電基隆區營業處配電大樓6樓，安裝分離式冷氣機室外機時墜落地面，消防人員送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
洪姓冷氣工程行業者今天下午在台電基隆區營業處配電大樓6樓，安裝分離式冷氣機室外機時墜落地面，消防人員送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
洪姓冷氣工程行業者今天下午在台電基隆區營業處配電大樓6樓，安裝分離式冷氣機室外機時墜落地面，送醫不治，員警封鎖現場採證，調查事發原因。記者邱瑞杰／翻攝
洪姓冷氣工程行業者今天下午在台電基隆區營業處配電大樓6樓，安裝分離式冷氣機室外機時墜落地面，送醫不治，員警封鎖現場採證，調查事發原因。記者邱瑞杰／翻攝
洪姓冷氣工程行業者今天下午在台電基隆區營業處配電大樓6樓，安裝分離式冷氣機室外機時墜落地面，送醫不治，員警封鎖現場採證，調查事發原因。記者邱瑞杰／攝影
洪姓冷氣工程行業者今天下午在台電基隆區營業處配電大樓6樓，安裝分離式冷氣機室外機時墜落地面，送醫不治，員警封鎖現場採證，調查事發原因。記者邱瑞杰／攝影
洪姓冷氣工程行業者今天下午在台電基隆區營業處配電大樓6樓，安裝分離式冷氣機室外機時墜落地面，送醫不治，員警封鎖現場採證，調查事發原因。記者邱瑞杰／攝影
洪姓冷氣工程行業者今天下午在台電基隆區營業處配電大樓6樓，安裝分離式冷氣機室外機時墜落地面，送醫不治，員警封鎖現場採證，調查事發原因。記者邱瑞杰／攝影

救護車 妻子 基隆 台電 冷氣室外機 丈夫

延伸閱讀

基隆台電大樓安裝冷氣機…工人從6樓墜落地面 無呼吸心跳送醫急救

飛機上廁所等好久…專家曝2時段人潮最多 3大最佳時機不用排

土城女子清晨開車自撞路邊護欄 失去意識急救中

孫協志載Nini兜風！網憂「狗狗沒繫安全帶」 夏宇童po全家同框照還原真相

相關新聞

影／網紅鳳梨座車遭槍擊影像曝光 歹徒囂張騎射冒槍火、路人掩耳逃

知名網紅「鳳梨」（吳泓逸）昨天晚上在嘉義市區疑被連開9槍，據悉當時鳳梨與妻子在車內，2人沒有受傷，警方據報在現場拾獲12...

基隆台電大樓安裝冷氣機…工人從6樓墜落地面 無呼吸心跳送醫急救

台電基隆區營業處委外在6樓安裝冷氣機，1名男子今天下午安裝室外機時墜落地面，消防人員到場救護時，男子已無呼吸心跳，施以急...

狂敲門1小時求救…住戶受不了報案 警破門見「裸男倒地」急送醫

台中市詹姓男子獨居在北區，12日因身體不適突然倒地，詹因身體持續抽搐，只能不斷拍打房門向外界求助，鄰居以為詹在製造噪音，...

救援畫面曝光！溪水暴漲釣客受困 竹縣消防員克服湍急溪水救人

新竹縣政府消防局於今天下午5點18分接獲通報，指出橫山鄉增昌大橋下有一名釣客受困河中石頭平台，因水流湍急無法自行返回岸邊...

工人6樓安裝冷氣機墜地亡 助手妻曝「有穿戴安全帶」不解意外原因

基隆市洪姓冷氣工程行業者下午在台電基隆區營業處配電大樓6樓安裝冷氣室外機時，墜落地面後送醫不治。擔任助手的洪妻說，丈夫有...

台南東山鐵牛車翻覆！駕駛被拋飛車外 頭部遭壓慘死

台南一名劉姓男子今早駕駛鐵牛車載運山貓車，行駛在東山區南104線崩嵌橋時不慎翻覆，劉男遭拋出車外，頭部被翻覆的車體重壓，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。