台中男開車撞倒路旁2機車未停 吃罰單且恐吊照3個月
溫姓男子日前駕駛休旅車，行經台中東區一處路口，撞倒路旁停放2輛機車卻逕自離去；警方獲報，通知他到案，依法開罰，最高可處新台幣3000元，並吊扣駕照3個月。
台中市警察局第三分局今天表示，警方今年7月初獲報東區振興路發生1件交通事故，18歲林姓女子報案稱，當天將微型電動二輪車停放路旁，晚間6時多下班準備騎車返家時，發現車輛倒在地上，內部線路裸露，但肇事車輛已逃逸。
員警獲報後展開調查，經附近民眾提供住家外監視器畫面，經員警比對，發現當天中午時段，有一輛休旅車自巷口右轉時，車輛後側不慎撞倒停放路旁2部機車，肇事後卻未停車察看，便逕自離去。
警方循線聯繫肇事車主39歲溫男，並通知另1名不知情受害車主到警局；溫男向警方表示，事發當時未察覺車輛晃動或異常聲響，才會未停留便駛離現場。
針對溫男肇事後未依規定處置行為，警方後續依違反「道路交通管理處罰條例」規定依法舉發，並協助林女處理賠償事宜。
警方提醒，依據道路交通管理處罰條例第62條規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，可處1000元以上、3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣駕駛執照1至3個月。
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