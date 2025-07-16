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基隆台電大樓安裝冷氣機…工人從6樓墜落地面 無呼吸心跳送醫急救
台電基隆區營業處委外在6樓安裝冷氣機，1名男子今天下午安裝室外機時墜落地面，消防人員到場救護時，男子已無呼吸心跳，施以急救並送醫搶救中。警方獲報封鎖現場採證，調查案發原因。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午4時24分接獲報案，仁二路信義國小校門口對面，台電大樓有人墜落地面，派遣信二分隊出動救護車和消防人員3人前往搶救。
消防人員到場時，看到年約50歲男性倒臥地面，已無呼吸心跳，施以急救，並送上救護車，送往衛生福利部基隆醫院急救。
警方初步了解，這名男子在台電大樓的6樓施工，在安裝室外機時不慎墜落地面，他的妻子當時在擔任助手，意外發生原因還待進一步釐清。
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