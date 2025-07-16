嘉義縣6旬男毆打、砍傷舊識 警方將依殺人未遂移送

嘉義縣一名6旬男子今天疑因細故在中埔鄉某市場，涉嫌毆打並持攤販水果刀砍傷5旬男性舊識頭部，暫無生命危險；警據報到場逮人，訊後，將依殺人未遂罪嫌移送法辦。

警方表示，行凶6旬男子與被害男子為舊識，今天中午左右，2人在中埔鄉和美村某市場相遇，6旬男子因細故被激怒，用手對認識的男子搧耳光並徒手毆打，後來疑似持水果攤的水果刀朝被害人頭部揮砍，當場血流如注，勸阻不成的旁人見狀，立即報警。

警方據報趕抵現場，發現遭砍傷男子坐臥路旁，緊急交由救護車送醫治療，男子頭部遭砍數刀，雙手也有抵禦傷勢，治療後，暫無生命危險。

涉嫌行凶6旬男並沒有逃離現場，警方到場隨即逮捕行凶男子並查扣涉案短刀1把等證物，後續將犯嫌帶回派出所偵訊，警訊後，全案將依殺人未遂罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。