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童玩節女淋浴間遭男子闖入 園區加嚴維護

中央社／ 宜蘭縣16日電

宜蘭國際童玩藝術節園區日前發生陌生男子闖入園區女性淋浴間，造成當時正在沖洗的女遊客受驚嚇。宜蘭縣文化局今天回應，淋浴間將加裝門栓，警方也增設巡邏箱加強巡邏。圖為童玩節園區。聯合報系記者戴永華／攝影
宜蘭國際童玩藝術節園區日前發生陌生男子闖入園區女性淋浴間，造成當時正在沖洗的女遊客受驚嚇。宜蘭縣文化局今天回應，淋浴間將加裝門栓，警方也增設巡邏箱加強巡邏。圖為童玩節園區。聯合報系記者戴永華／攝影
宜蘭國際童玩藝術節園區日前發生陌生男子闖入園區女性淋浴間，造成當時正在沖洗的女遊客受驚嚇。宜蘭縣文化局今天回應，淋浴間將加裝門栓，警方也增設巡邏箱加強巡邏。

女網友在臉書（Facebook）貼文指出，14日帶小孩到童玩節玩，當天在園區女性淋浴間沖洗，進入後確認有鎖門，不料，沖洗過程竟有陌生男子打開裝設喇叭鎖的門，那一刻她因恐懼整個人僵住，馬上護著孩子，當下腦中浮現「這裡不是應該是安全的嗎？」

事發後，她遇到園區視察員並告知此事，對方回應「會去看看」，然後就沒有後續，接著壓下情緒，帶著孩子離開現場，再寫信向承辦單位縣府文化局反映。

她提醒帶孩子出遊的媽媽們，不論去哪裡、參加什麼活動，只要涉及更衣或沖洗，要再三確認安全性，儘量陪同孩子使用設施，因為「有鎖」不代表真的安全。

文化局表示，主辦單位獲報後，檢視童玩節園區淋浴間門鎖，確認均無損壞，基於安全考量，將在淋浴間、更衣室加裝門栓，作為第二道防護，已協調警方設置巡邏箱，同步增設男、女分流告示牌，提醒大家不要走錯，事發當天監視畫面會交給警方過濾蒐證。

今年宜蘭童玩節7月5日在冬山河親水公園開幕，將持續到8月17日。

童玩節 文化局

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