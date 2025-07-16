竹東男未注意路況追撞釀2傷 棄車逃逸被送辦

吳姓男子日前開車行經新竹縣竹東鎮和江街某路口時追撞官姓男子所開轎車，導致2人受傷。吳男肇事後棄車徒步逃離，經警方通知才到案說明，全案依違反刑法肇事逃逸罪函送檢方偵辦。圖／中央社（警方提供）

竹縣竹東警分局今天表示，吳姓男子開車行經和江街1處路口，疑未注意前方路口狀況，追撞1輛轎車，導致2人受傷，但吳男棄車逃逸，全案依肇事逃逸罪函送新竹地方檢察署偵辦。

新竹縣竹東警分局今天發布新聞資料指出，吳姓男子日前開車行經竹東鎮和江街1處路口，追撞官姓男子開的轎車，致2人受傷，吳男肇事後卻棄車徒步逃離現場，經警方通知後，吳男才到案說明。

警方表示，吳男疑因未注意前方路口狀況釀禍，至於相關肇事責任仍待釐清，全案依違反刑法肇事逃逸罪函送新竹地方檢察署偵辦。

警方說，依規定車禍現場雙方皆應停留處理，肇事逃逸屬公訴罪，若導致傷亡，依法最重可處7年徒刑，提醒民眾切勿輕忽，釀成更大法律責任與損失。