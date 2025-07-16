竹東男未注意路況追撞釀2傷 棄車逃逸被送辦
竹縣竹東警分局今天表示，吳姓男子開車行經和江街1處路口，疑未注意前方路口狀況，追撞1輛轎車，導致2人受傷，但吳男棄車逃逸，全案依肇事逃逸罪函送新竹地方檢察署偵辦。
新竹縣竹東警分局今天發布新聞資料指出，吳姓男子日前開車行經竹東鎮和江街1處路口，追撞官姓男子開的轎車，致2人受傷，吳男肇事後卻棄車徒步逃離現場，經警方通知後，吳男才到案說明。
警方表示，吳男疑因未注意前方路口狀況釀禍，至於相關肇事責任仍待釐清，全案依違反刑法肇事逃逸罪函送新竹地方檢察署偵辦。
警方說，依規定車禍現場雙方皆應停留處理，肇事逃逸屬公訴罪，若導致傷亡，依法最重可處7年徒刑，提醒民眾切勿輕忽，釀成更大法律責任與損失。
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