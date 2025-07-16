花蓮壽豐火警4死…屋內「這1處」燒得最嚴重 初步排除人為縱火

花蓮縣壽豐鄉平房加蓋鐵皮屋今天半夜發生火警，1家6口僅夫妻破窗逃出，其餘4人命喪火海。消防局火災調查科初步調查起火原因，發現客廳燃燒得最嚴重，研判與電器或遺留火種有關，可排除外在人為縱火。

壽豐鄉平和村四區42-32號平房今天突然起火燃燒，住在後面的蘇女與邱姓丈夫趕緊破窗逃生，但在客廳旁房間的父親74歲郭姓男子、在右邊房間的母親68歲蘇姓女子、妹妹38歲郭姓女子，以及在2樓的阿姨67歲楊姓女子不幸葬身火窟。

花蓮縣消防局火災調查科今天前往受災戶查看，發現燃燒最嚴重的地方在客廳，初步研判起火點在此處；起火原因可能與電器或是遺留火種有關，已排除外在人為縱火，將持續調查釐清確切起火原因。從火場逃生邱男說，客廳平常放置冰箱、電鍋、熱水瓶等家用電器。

火災現場為平房加蓋鐵皮，縣府建設處正在調查了解是否屬於違建，處長鄧子榆表示，受災建物看起來像老房子，不過火警都會有相關的事故鑒定調查，建設處會再了解。

鄧子榆說，火災發生的原因有很多種，建築物沒有合法使用，基本上就是違章建築也不合規定，建設處未來會針對違建加蓋或違章違法建物使用，造成公安疑慮的部分加強宣導。