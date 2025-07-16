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狂敲門1小時求救…住戶受不了報案 警破門見「裸男倒地」急送醫

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市詹姓男子獨居在北區，12日因身體不適突然倒地，詹因身體持續抽搐，只能不斷拍打房門向外界求助，鄰居以為詹在製造噪音，受不了報警，警方破門後才發現全身赤裸的詹男倒臥在地面，趕緊送醫治療。

第二警分局文正所警員戴伯仰、吳良政，12日下午4時許獲報，報案人表示，鄰居持續拍打房門約一小時，聲音刺耳影響住戶安寧，希望警方協助處理。

警員到場後呼叫屋內住戶皆無回應，但聽見室內傳出疑似掙扎聲響，警覺事有蹊蹺，立刻通報119並請鎖匠前來協助開鎖。

警方在等待救援人員過程中，警員一邊鼓勵屋內詹男（34歲）嘗試自行開門，一邊與其溝通確認意識狀況，最終成功入內後，赫然發現詹男全身赤裸倒臥地板，身體持續抽搐，無法言語。

警消現場觀察，未發現有任何違禁物或不明藥品，初步研判疑似為中風所致，詹男隨即由消防人員送醫急救，並通知其家屬前往醫院照護。

第二警分局長鍾承志強調，本案若非員警細心觀察，及時察覺異狀，後果恐難以想像，呼籲民眾如遇可疑情況，請勿掉以輕心，善用110報案專線或洽鄰近派出所尋求協助，共同守護鄰里安全。

台中市詹姓男子疑似中風，不斷拍打房門求助，時間長達1小時，鄰居受不了報警，意外救到詹男。圖／第二警分局提供
台中市詹姓男子疑似中風，不斷拍打房門求助，時間長達1小時，鄰居受不了報警，意外救到詹男。圖／第二警分局提供
台中市詹姓男子疑似中風，不斷拍打房門求助，時間長達1小時，鄰居受不了報警，意外救到詹男。圖／第二警分局提供
台中市詹姓男子疑似中風，不斷拍打房門求助，時間長達1小時，鄰居受不了報警，意外救到詹男。圖／第二警分局提供

鄰居 住戶 中風

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