中和車禍58歲婦送醫不治 肇事駕駛：路口號誌突變換煞車不及

新北市中和區今早發生一起死亡車禍，68歲林姓婦人開車不慎追撞同向騎機車58歲沈姓婦人，連人帶車撞推近10公尺，沈婦送醫宣告不治。肇事林婦稱，當時路口號誌突然變換為紅燈，一時煞車不及撞上，內心十分後悔。警詢後今將她依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。

「因為路口紅綠燈號誌突然變成紅燈，一時煞車不及才撞上。」林姓婦人（68歲）今天涉嫌開車撞死騎機車沈姓婦人，還說，當時剛運動完，血糖有些低，事後感到十分後悔。「只是出門賣菜，怎麼會這樣。」沈婦（59歲）家屬聽聞惡耗趕到醫院，因沈婦傷勢過重，不忍心她再受痛苦，最後忍痛放棄急救。

新北市消防局今天上午8時許獲報，中和區和城路往土城方向發生車禍事故，員警及救護人員到場，發現機車騎士沈姓婦人（59歲）全身多處骨折及擦挫傷，當場無生命跡象，經送往雙和醫院急救，因傷勢嚴重，仍宣告不治。

據了解，肇事駕駛林姓婦人今天上午外出運動後，從中和開車欲返回土城住處，行經中和區和城路與連城路口往土城方向時，疑未注意車前狀況，撞上同向沈姓婦人，連人帶機車往前撞推近10公尺才停下，發生車禍當下，該路口還有近20名汽機車駕駛正停等紅燈準備起步，驚見車禍在眼前發生，都被嚇了一大跳。

中和警分局交通分隊員警規定繪製現場圖、攝影照片及製作交通卷宗，並已調閱路口監視器畫面，還原事發經過，也同步通報偵查隊鑑識小組到場採證，林婦酒測值為零，警詢後今依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。