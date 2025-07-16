暑期防制危險駕車及改裝噪音車輛 苗警設立稽查站攔查

因應暑假期間為危險駕車及改裝車輛案件數量高峰期，苗栗縣警察局聯合苗栗監理站、縣府環保局組成「聯合稽查小隊」規畫聯合稽查勤務外，並分析轄內易發生路段設立稽查站，加強防制青少年危險駕車、改裝車輛影響交通安全及環境安寧。

危險駕車及噪音改裝車輛，常於深夜時分影響民眾睡眠及社區安寧，苗縣警局今年1至6月計取締舉發改裝排氣管未依規定登記共80件，另函報監理及環保機關召回臨時檢驗計83件。

警方表示，未來將持續採不特定時間及地點，部署警力與監理、環保單位共同實施攔檢違規改裝車輛，以防範意外及交通事故發生。另環保署設有噪音車輛專門檢舉網站，民眾如發現有噪音擾寧情事，可至環境部噪音車檢舉網站或交通部公路局反映非法改裝車輛檢舉網站，藉由警民合作一同維護生活品質。