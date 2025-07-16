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法務騎YouBike奔台北地院洽公 「去去就來」反遭竊…警一天逮偷車賊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

有竊盜前科的40歲劉姓男子日前在台北地方法院外，騎走他人租借未上鎖的微笑單車YouBike，警方獲報調閱周邊監視器，根據他手部刺青的特徵掌握身分，隔天晚上在新北市中和區某便利超商查緝到案，並尋獲遭竊腳踏車，警詢後依竊盜罪嫌移送法辦。

洪姓民眾是某公司法務，日前從捷運古亭站租借YouBike，騎至台北地方法院洽公，疑認為「去去就來」，把單車停放於法院旁指定停車區域卻未上鎖，5分鐘後洽公結束步出，發現單車不翼而飛，驚覺遭竊立刻報警。

中正第一分局介壽路派出所獲悉，調閱周邊監視器畫面發現一名手部有刺青的男子騎走YouBike，行蹤一路延伸至新北市中和區，警方鎖定目標，於案發隔日晚上10點多，在中和某便利商店外發現劉男身影，當場將人逮捕，並在現場起獲遭竊的YouBike。

據了解，劉男無固定職業，有多筆竊盜前科，因習慣順手牽羊，發現YouBike沒上鎖就直接騎走當交通工具，警詢後被依刑法竊盜罪嫌送辦。

中正第一分局提醒民眾，無論是微笑單車或其他代步工具，皆應妥善上鎖、停放於合法地點，防範宵小有機可乘；警方也呼籲，切勿因一時貪念竊取他人財物，警方接獲報案後必定全力偵辦，絕不寬貸。

單車 偷竊 YouBike

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