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汽車拋錨動彈不得 壢警奮力推車恢復交通順暢

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市中壢區一名年約60歲的古姓男子昨(15)日下午13時許駕駛自小客車行經永福路與華美一路口時，車輛突然拋錨，雖然當下他立即在車子後方擺放故障標誌、聯繫拖吊車，但是整台車卡在路中央動彈不得，讓他相當著急。所幸中壢警分局巡邏員警經過，為避免影響其他車輛通行、衍生交通事故，警方當機立斷將車子推到路旁安全處，讓交通得以恢復順暢。

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警方當機立斷將車子推到路旁安全處，讓交通得以恢復順暢。圖：讀者提供

自強派出所表示，巡邏員警林建陞、張智淇昨日下午巡邏經過永福路與華美一路口時，發現一輛自小客車拋錨停在路中，車後擺有故障標誌，路邊還站著一位神情著急的民眾。員警主動上前關心，得知古男的車輛疑似發電機或電瓶故障，導致無法發動，連方向盤也無法轉動，實在是無法將車輛移置路邊，只能無助地站在一旁等待。雖然已經聯繫拖吊車前來，但員警考量該路段大型車輛頻繁通行，為避免發生危險，立即將巡邏車停在拋錨車後方警戒，並合力協助駕駛將車輛推至路邊安全處，古男當下頻頻向警方致謝，感謝年輕員警的熱心幫忙。

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古男的車輛疑似發電機或電瓶故障，導致無法發動。圖：讀者提供

中壢分局長林鼎泰表示，警方巡邏除了維護治安，遇到需要幫助的情況，也會秉持「視民如親」的精神提供必要協助。林鼎泰並提醒，車齡較高的車輛務必定期檢修保養，尤其夏季氣溫較高，電瓶與冷卻系統更要特別注意，才能平安上路、安心返家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：汽車拋錨動彈不得 壢警奮力推車恢復交通順暢

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標誌 交通事故 中壢

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