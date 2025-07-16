聽新聞
0:00 / 0:00
影／癲癇兒命危…焦急父親闖警局求助 警方飛馳護送生命奇蹟
父愛如山！一名父親因兒子突發癲癇命危，情急之下將車停在集集分局水里分駐所，衝進所內求援，警方緊急協助開道，成功讓病童在黃金時間內銜接上國道送往台中中國醫藥大學附設醫院救治，守住一線生機。
集集警分局表示，日前一輛休旅車急煞停在水里分駐所前，一名男子神情慌張地跳下車，連鞋子都差點跑掉。他衝進辦公室焦急喊，「警察先生拜託！我孩子癲癇發作，快不行了！」說話間語氣顫抖，急切地遞出醫院診斷資料與手機，說明孩子過去也曾癲癇發作，當時醫師建議若再復發，應直接送至台中市醫學中心救治。
適逢假日，男子擔心南投往台中的交通會因車潮耽誤，才緊急向警方求助。副所長陳軍帆、警員張晉誠得評估若等候救護車恐延誤就醫，立刻展開行動，由陳軍帆駕駛巡邏車開啟警示燈與警報器領航，張晉誠則聯繫勤務指揮中心，轉知沿線派出所請求支援接力協助。
男子則緊跟在警車後方，全程穩定駕駛。原本需時約半小時的路程，警方開道後大幅縮短至10分鐘即銜接名間交流道，順利轉往中國醫藥大學附設醫院，不久男子傳來訊息，表示孩子已順利就醫，並向警方表達深切感謝。
集集分局長張基銘提醒，民眾如遇緊急醫療狀況，應優先撥打119，透過專業救護體系處置爭取時間；同時也呼籲用路人行車時聽聞警消鳴笛聲，應立即禮讓，為緊急救援開出一條生路。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言