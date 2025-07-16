影／新北男涉感情糾紛 昨天台中街頭割傷前女友…10小時後落網

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聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓女子在15日晚間疑因感情糾紛，遭蕭姓前男友持刀劃傷，頸部、手指掛彩，幸送醫後無大礙，警方將調閱監視器，查緝男子到案，釐清案情，今天稍早涉案的23歲蕭姓男子已在新北土城落網，將帶回台中市警詢，釐清案情，全案將依殺人未遂、家暴傷害等罪方向偵辦。

第二警分局15日晚間10時26分接獲報案，指北區天祥街巷內一名女子遭人持利器攻擊。

警方派員到現場，發現受傷女子為林姓女子（18歲），疑因情感糾紛，蕭姓前男友（23歲）持利器劃傷頸部及右手指，蕭男闖禍後騎機車北上逃逸躲匿。

第二分局立即成立專案小組展開追緝，鎖定蕭男騎機車往北部動向，專案人員連夜北上，不眠不休持續追查，在案發後10小時內，於新北市蕭男住處將其拘提逮捕到案，依家庭暴力傷害罪及殺人未遂等罪移送台中地方檢察署偵辦。

二分局表示，目前被害女子已由第二分局協助聲請緊急保護令，由社政單位介入協助後續關懷與輔導事宜，盼能儘速安定其身心狀況，恢復平靜。

第二警分局長鍾承志呼籲，情感糾紛切勿以暴制暴，唯有理性對話與適時求助，才能真正解決問題，民眾如遭遇人身威脅，請立即撥打110報案，警方將迅速介入處置，保障您與家人的安全。

台中市林姓女子在昨晚被蕭姓前男友持刀割傷，蕭犯後騎機車逃逸，警方今早在新北土城抓到人。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓女子在昨晚被蕭姓前男友持刀割傷，蕭犯後騎機車逃逸，警方今早在新北土城抓到人。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓女子在昨晚被蕭姓前男友（右）持刀割傷，警方今早在新北土城抓到人。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓女子在昨晚被蕭姓前男友（右）持刀割傷，警方今早在新北土城抓到人。記者陳宏睿／翻攝

殺人未遂

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