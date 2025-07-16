桃園市一名76歲黃姓老翁今(16)日一早外出購餐，途中突感體力不支，全身發軟癱坐公園無力求援。平鎮警分局巡邏員警發現異狀，立即上前關心。所幸老翁當下意識清楚、能說出自己的姓名、住址等資料，讓警方得以聯絡家屬，才未釀成意外。

老翁體力不支，突然感到頭暈目眩，全身癱軟，無力繼續行走。圖：讀者提供

平鎮派出所所長章駿城表示，住在平鎮區自強街的老翁，子女一早外出工作，家中僅他一人，他想外出買點東西吃，所以步行至附近的市場購買食物，不料途中體力不支，突然感到頭暈目眩，全身癱軟，無力繼續行走，最後跌坐在路旁，動彈不得。恰巧警員紀辰翰及林昆鴻巡邏經過，發現跌坐在地的老翁神情虛弱、面露痛苦，四下張望卻無力求援，兩人見狀立即停車上前關心，所幸老翁意識清楚，還能緩慢說出自己的姓名、住址等基本資料。警方在確認身分後，立刻聯繫其家屬，並先將老翁帶回駐地安置，提供茶水與協助。

平鎮派出所警方將老翁帶回駐地安置，提供茶水與協助。圖：讀者提供

章駿城說，老翁的兒子接獲通知後迅速趕到派出所，見父親平安無恙，終於放下心中大石，頻頻向警方致謝並表示，父親雖然身體尚可，但偶有體力不支情況，可能今天天氣炎熱，才導致父親外出險些遇險，所幸遇上熱心員警即時伸援，才能化險為夷、平安返家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：老翁頂烈日外出買飯體力不支 平警即刻救援