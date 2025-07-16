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影／中和路口20多人眼前過 58歲婦遭車撞推10公尺…全身骨折亡

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市中和區今早發生一起死亡車禍，68歲林姓婦人開車不慎追撞同向騎機車58歲沈姓婦人，連人帶車撞推近10公尺，沈婦送醫宣告不治。警詢後今將林婦依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市消防局今天上午8時許獲報，中和區和城路往土城方向發生車禍事故，員警及救護人員到場，發現機車騎士沈姓婦人（59歲）全身多處骨折及擦挫傷，當場無生命跡象，經送往雙和醫院急救，因傷勢嚴重，仍宣告不治。

據了解，肇事駕駛林姓婦人（68歲）今天上午外出運動後，從中和開車欲返回土城住處，行經中和區和城路與連城路口往土城方向時，疑未注意車前狀況，撞上同向沈姓婦人，連人帶機車往前撞推近10公尺才停下。

中和警分局交通分隊員警規定繪製現場圖、攝影照片及製作交通卷宗，並已調閱路口監視器畫面，還原事發經過，也同步通報偵查隊鑑識小組到場採證，林婦酒測值為零，警詢後今依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市中和區今早發生一起死亡車禍，68歲林姓婦人開車不慎追撞同向騎機車58歲沈姓婦人，連人帶車撞推近10公尺，沈婦送醫宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區今早發生一起死亡車禍，68歲林姓婦人開車不慎追撞同向騎機車58歲沈姓婦人，連人帶車撞推近10公尺，沈婦送醫宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區今早發生一起死亡車禍，68歲林姓婦人開車不慎追撞同向騎機車58歲沈姓婦人，連人帶車撞推近10公尺，沈婦送醫宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區今早發生一起死亡車禍，68歲林姓婦人開車不慎追撞同向騎機車58歲沈姓婦人，連人帶車撞推近10公尺，沈婦送醫宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區今早發生一起死亡車禍，68歲林姓婦人開車不慎追撞同向騎機車58歲沈姓婦人，連人帶車撞推近10公尺，沈婦送醫宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區今早發生一起死亡車禍，68歲林姓婦人開車不慎追撞同向騎機車58歲沈姓婦人，連人帶車撞推近10公尺，沈婦送醫宣告不治。記者王長鼎／翻攝

車禍 土城 中和

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