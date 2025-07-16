台南8旬婦停電點蠟燭命喪火海 要家屬拿海報拍照？消防局澄清

丹娜絲颱風重創台南，七股區溪南里本月12日晚間仍停電，一間民宅突然起火，造成88歲老婦命喪火窟；針對媒體報導「台南嬤停電點燭被燒死，消防隊爆要家屬拿『預防火災海報』拍照」一事，台南市消防局今天澄清，原意是希望強化用火觀念，絕無強迫要求拍照。

消防隊在12日晚間21時59分找到88歲吳姓老婦遺體，黃姓兒子13日接受媒體採訪時指出，因為颱風導致停電，家裡晚上有點蠟燭，然後房子裡面很熱，有打開窗戶；當時起火後，手邊沒有電話，附近鄰居也都沒人在，趕快去找里長打電話，等再回家時，火已經燒很大了。

「上下游 News&Market」昨天報導，更令人訝異的是，消防隊2天後上門，送來「火災警報器」，還要求死者兒子黃姓男子拿著「如何預防火災」的宣傳海報拍照。他滿臉錯愕，話都說不出來，最後還是里長發火，把人轟了出去「你給一個剛被火燒掉房子的人送火災警報器，會不會太離譜？」

台南市消防局澄清說明，首先對火災不幸罹難的市民表達最深切的哀悼與遺憾，也對家屬至深慰問；案發後2日，在跟家屬聯繫後，依往例前往防火宣導與社區居家訪視，原意是希望協助社區居民強化用火用電觀念。

消防局指出，火災案發後會製作相關案例作為宣導使用，避免類似憾事再度發生，當日家屬對於拍照一事全力配合，且現場氣氛和諧，並無強迫要求拍照等情事。