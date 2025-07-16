快訊

窮到滿手日幣！日圓狂殺貶破149 換匯見0.2005再刷新低

免費貼圖5款！加碼表情貼小傢伙「上廁所、馬賽克必用」 美樂蒂終身免費

沈伯洋父親公司遭陸懲戒 國台辦證實：海關總署已廢止登記註冊

聽新聞
0:00 / 0:00

影／新莊惡男持棍狠敲狗頭 網友直擊怒報案即刻救援

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊區43歲陳姓男子昨天晚間在工廠內持棍棒猛擊飼養的黑狗，黑狗被打得不斷哀嚎欲掙脫，但因遭狗鍊綁住動彈不得。附近鄰居將惡劣行徑拍下PO網並報警，動保處與警方到場，陳男辯稱跟狗玩時遭攻擊才會教訓狗，詢後被依動保法送辦。

有網友昨晚在網路PO出一段影片，畫面中發現新莊區中原東路1間工廠門口有名男子手持棍棒，不斷猛敲黑狗頭部還出腳猛踹，狗被打得不斷哀嚎欲掙脫，但還是被陳男拖回繼續施暴。網友見狀大喊「不要打牠啦！」並立即通報動保處及報警。

新莊警方及新北動保處獲報趕抵現場，被虐打的狗由動保處帶走驗傷，動手施暴的陳姓飼主向警方辯稱，跟狗玩時突然被狗攻擊，才會出手教訓狗，但也坦承並沒有被咬到。警方立即將陳男帶回警局，詢後將依動保法函送地檢署。

新北動保處表示，行為人已違反動物保護法第6條：任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。若故意傷害或使動物遭受傷害，而未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，可處1萬5千元以上7萬5千元以下罰款。

新莊這名男子持棍棒狠敲黑狗頭部。圖／擷取自臉書社團米克斯傳奇
新莊這名男子持棍棒狠敲黑狗頭部。圖／擷取自臉書社團米克斯傳奇
遭飼主虐打的黑狗已被動保處帶回驗傷。記者黃子騰／翻攝
遭飼主虐打的黑狗已被動保處帶回驗傷。記者黃子騰／翻攝

動物 動保法

延伸閱讀

影／消防跑錯地點？花蓮惡火4死...她目睹失3至親哀錯過「黃金救援期」

花蓮壽豐暗夜惡火4人命喪火窟...僅夫妻逃出 民眾質疑消防車太慢

新莊不明原因4車連環撞 小貨車駕駛受困驚悚畫面曝

新北捕蛇案高於去年 動保處提醒「3不5要」避人蛇衝突

相關新聞

影／中和路口20多人眼前過 58歲婦遭車撞推10公尺…全身骨折亡

新北市中和區今早發生一起死亡車禍，68歲林姓婦人開車不慎追撞同向騎機車58歲沈姓婦人，連人帶車撞推近10公尺，沈婦送醫宣...

台南8旬婦停電點蠟燭命喪火海 要家屬拿海報拍照？消防局澄清

丹娜絲颱風重創台南，七股區溪南里本月12日晚間仍停電，一間民宅突然起火，造成88歲老婦命喪火窟；針對媒體報導「台南嬤停電...

影／新莊惡男持棍狠敲狗頭 網友直擊怒報案即刻救援

新北市新莊區43歲陳姓男子昨天晚間在工廠內持棍棒猛擊飼養的黑狗，黑狗被打得不斷哀嚎欲掙脫，但因遭狗鍊綁住動彈不得。附近鄰...

學校屢投訴劣行… 小學頑童遭後母怒摑猛踢 檢察官1原因替她求情

孩子縱是頑劣，也不應施以過重的體罰！台北發生後母虐兒案，當地1名小學男童持續在學校表現頑皮，包括欺負同學及頂撞老師，其後母屢次接到校方通知，因管教無效，情急之下掌摑向男童，罰他跪在門外，繼而用腳踹其後背，令到男童身上多處受傷，後母因此捱告。

每月金援3萬…緯創數技投控董座被爆擁小40歲女密友 接送情逾10年

前緯創副董事長、現任緯創數技投控董事長暨總經理黃柏漙，被媒體爆料疑似與一名年紀相差40歲的「女密友」關係匪淺，兩人維持超過十年的「接送情」，黃柏漙還月付逾3萬元金援女方。由於黃柏漙已婚育有子女，該起疑似不倫戀曝光後，讓外界對從未現身的元配感到好奇。

影／台電員工觸電葉克膜續命...勞檢啟動調查 其他工區持續搶修

丹娜絲颱風侵襲嘉義，重創電力設施，台電人員連日搶修，昨日下午傳出工安意外，36歲李姓員工在高空作業時不慎感電送醫搶救；悲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。