影／新莊惡男持棍狠敲狗頭 網友直擊怒報案即刻救援

新北市新莊區43歲陳姓男子昨天晚間在工廠內持棍棒猛擊飼養的黑狗，黑狗被打得不斷哀嚎欲掙脫，但因遭狗鍊綁住動彈不得。附近鄰居將惡劣行徑拍下PO網並報警，動保處與警方到場，陳男辯稱跟狗玩時遭攻擊才會教訓狗，詢後被依動保法送辦。

有網友昨晚在網路PO出一段影片，畫面中發現新莊區中原東路1間工廠門口有名男子手持棍棒，不斷猛敲黑狗頭部還出腳猛踹，狗被打得不斷哀嚎欲掙脫，但還是被陳男拖回繼續施暴。網友見狀大喊「不要打牠啦！」並立即通報動保處及報警。

新莊警方及新北動保處獲報趕抵現場，被虐打的狗由動保處帶走驗傷，動手施暴的陳姓飼主向警方辯稱，跟狗玩時突然被狗攻擊，才會出手教訓狗，但也坦承並沒有被咬到。警方立即將陳男帶回警局，詢後將依動保法函送地檢署。