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每月金援3萬…緯創數技投控董座被爆擁小40歲女密友 接送情逾10年

聯合新聞網／ 綜合報導

緯創數技董事長黃柏漙被媒體爆出擁有一名女密友。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
緯創數技董事長黃柏漙被媒體爆出擁有一名女密友。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

緯創副董事長、現任緯創數技投控董事長暨總經理黃柏漙，被媒體爆料疑似與一名年紀相差40歲的「女密友」關係匪淺，兩人維持超過十年的「接送情」，黃柏漙還月付逾3萬元金援女方。由於黃柏漙已婚育有子女，該起疑似不倫戀曝光後，讓外界對從未現身的元配感到好奇。

根據《鏡週刊》報導，黃柏漙經常以一輛白色速霸陸接送女密友，女方能自由進出他位於淡水的自宅，兩人過從甚密的關係雖已長達十年，但未發展到同居的地步。

從女方的IG及黃柏漙女兒粉專的網頁上，可見黃柏漙與女密友皆是愛狗人士，各自擁有傑克羅素梗犬與長毛臘腸，女密友的IG上幾乎都是長毛臘腸的日常照片，且在被拍到出入黃家前，經常會在進門前先遛狗。女兒拿來代步的速霸陸，也正是週刊拍到接送女密友的車子。

女兒粉專也透露，黃柏漙今年3月剛滿70歲。週刊拍攝到的黃柏漙，在日常生活中幾乎不見科技界大老的派頭，穿著十分樸素低調，除經常接送女密友外，還會將她帶到自家中約會。

而該名年約30歲左右的女密友，從IG發文中可見她仍有正職工作，是典型朝九晚五的上班族。與其他富商、科技業高層不倫對象不同的是，該名女密友不見炫富行跡，就連上班的代步工具也以機車為主，生活相當低調，日常PO出的照片幾乎都是愛犬的身影，再無其他。

報導稱，兩人於夜生活的場所中結緣，黃柏漙雖是已婚，但妻子從未連袂現身過；從女兒粉專中得知，父女兩人關係緊密，但從未見女兒發過母親的照片，在疑似不倫戀曝光後，元配身分更加令人好奇。

根據緯創官網介紹，黃柏漙自政大企業管理研究所企業家班第20屆、大同工學院工業產品設計學士畢業，現職為緯創數技投控董事長暨總經理，歷任聲寶公司的工業設計、宏碁電腦工業設計處副總經理、緯創資通可攜式電腦事業群總經理，緯創總經理兼執行長及副董事長。

緯創 外遇

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