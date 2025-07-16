影／竹東小客車疑疲勞駕駛失控連環撞 衝進店家釀3傷13車毀
新竹縣竹東鎮北興路三段與永康街口昨晚發生交通事故，卓姓民眾駕駛小客車行經該路口時，疑似因精神不濟，未注意號誌變化與前車距離，不慎追撞前方由范姓民眾所駕的小客車，隨後失控衝進北興路三段一處店家後方才停止。
卓姓男子駕駛小客車失控衝撞北興路三段一間店家後方才停下。撞擊力道強烈，現場發出巨大聲響，驚動鄰近住戶紛紛出門查看。這起事故造成11輛停放路旁機車及兩台汽車毀損，兩名駕駛酒測值均0，釀3人受傷，後續送往醫院治療，無生命危險，相關肇事責任尚待釐清。
警方呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。
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