不滿知名鐵板燒店菜量太少 新莊男怒罵三字經遭廚師揮拳痛毆
新北市67歲黃男昨晚與女兒至新莊區1間知名鐵板燒店用餐，黃男因菜量問題向40歲陳姓廚師詢問時疑似辱罵「三字經」，陳男聽聞後情緒激動竟出拳毆打黃男右臉頰，導致黃男挫傷怒而報警。警方到場告知相關權利後，黃男表示驗傷後再決定是否提告。
新莊分局昨天晚間7時許接獲報案，新莊區新北大道四段宏匯廣場內1間餐廳，有顧客與店家發生糾紛。新莊分局昌平派出所警員到場，經向報案的67歲黃男詢問得知，黃男與女兒在商場內1間知名鐵板燒店用餐，黃男疑因餐廳提供的菜量過少，向40歲陳姓廚師詢問時雙方發生口角。
過程中黃男疑似辱罵三字經，陳姓廚師聽聞後情緒激動，竟出拳毆打黃男右臉頰，餐廳其他員工見狀趕緊將雙方架開，並帶黃男至商場醫護室協助檢視傷勢並報案。警員查看黃男臉部並無明顯外傷，黃男表示將前往醫院驗傷確認傷勢，並視陳男是否道歉再決定要不要提告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言