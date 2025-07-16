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不滿知名鐵板燒店菜量太少 新莊男怒罵三字經遭廚師揮拳痛毆

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市67歲黃男昨晚與女兒至新莊區1間知名鐵板燒店用餐，黃男因菜量問題向40歲陳姓廚師詢問時疑似辱罵「三字經」，陳男聽聞後情緒激動竟出拳毆打黃男右臉頰，導致黃男挫傷怒而報警。警方到場告知相關權利後，黃男表示驗傷後再決定是否提告

新莊分局昨天晚間7時許接獲報案，新莊區新北大道四段宏匯廣場內1間餐廳，有顧客與店家發生糾紛。新莊分局昌平派出所警員到場，經向報案的67歲黃男詢問得知，黃男與女兒在商場內1間知名鐵板燒店用餐，黃男疑因餐廳提供的菜量過少，向40歲陳姓廚師詢問時雙方發生口角。

過程中黃男疑似辱罵三字經，陳姓廚師聽聞後情緒激動，竟出拳毆打黃男右臉頰，餐廳其他員工見狀趕緊將雙方架開，並帶黃男至商場醫護室協助檢視傷勢並報案。警員查看黃男臉部並無明顯外傷，黃男表示將前往醫院驗傷確認傷勢，並視陳男是否道歉再決定要不要提告。

警方向黃男(左)及其女兒詢問事發經過。記者黃子騰／翻攝
警方向黃男(左)及其女兒詢問事發經過。記者黃子騰／翻攝
警方告知陳姓廚師(右)動手就是不對。記者黃子騰／翻攝
警方告知陳姓廚師(右)動手就是不對。記者黃子騰／翻攝

餐廳 提告

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