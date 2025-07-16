不滿知名鐵板燒店菜量太少 新莊男怒罵三字經遭廚師揮拳痛毆

新北市67歲黃男昨晚與女兒至新莊區1間知名鐵板燒店用餐，黃男因菜量問題向40歲陳姓廚師詢問時疑似辱罵「三字經」，陳男聽聞後情緒激動竟出拳毆打黃男右臉頰，導致黃男挫傷怒而報警。警方到場告知相關權利後，黃男表示驗傷後再決定是否提告。

新莊分局昨天晚間7時許接獲報案，新莊區新北大道四段宏匯廣場內1間餐廳，有顧客與店家發生糾紛。新莊分局昌平派出所警員到場，經向報案的67歲黃男詢問得知，黃男與女兒在商場內1間知名鐵板燒店用餐，黃男疑因餐廳提供的菜量過少，向40歲陳姓廚師詢問時雙方發生口角。