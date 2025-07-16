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蘆竹警舉辦青春專案活動 學子「流汗不留憾」

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市蘆竹警分局於昨（15）日在市立光明國民中學盛大舉辦「鐳射對戰，流汗不留憾」青春專案活動，透過寓教於樂的方式，提升青少年對詐騙、毒品、性剝削及網路賭博等犯罪產生防制意識，同時提供健康的暑期活動空間。

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蘆竹分局在市立光明國民中學盛大舉辦「鐳射對戰，流汗不留憾」青春專案活動。圖：警方提供

蘆竹分局表示，此次活動吸引逾60名青少年熱情參與。現場設置鐳射對戰體驗、定向越野及闖關活動，讓學子們在揮灑汗水的同時，學習團隊合作、溝通協調的重要性。蘆竹分局特別將青春專案四大主軸融入活動設計，包括「防制少年遭受假網路拍賣、假遊戲點數、假求職詐騙，並強化法治教育，使其認識民事侵權行為連帶損害賠償責任，避免被吸收成為詐欺集團成員」、「防制少年接觸新興毒品與（電子）菸害」、「防制兒少性影像、兒少性剝削相關犯罪與危害」以及「防制青少年涉入實體及網路賭博，避免財務糾紛及被犯罪組織吸收」。藉由此次活動，引導青少年透過實體活動認識自我、發展潛能，並於活動後引導反思，協助其建構正向認知，提升自我保護能力，使青少年預防詐欺犯罪、遠離新興毒品、防制性暴力及杜絕組織犯罪。

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蘆竹分局協助學子建構正向認知，提升自我保護能力。圖：警方提供

蘆竹分局長楊贊鈞強調，保護青少年是警方責無旁貸的使命。未來將持續結合各界資源，規劃更多元且富有教育意義的活動，期盼所有青少年都能「流汗不留憾」，擁有一個充實且平安的暑假。

本文章來自《桃園電子報》。原文：蘆竹警舉辦青春專案活動 學子「流汗不留憾」

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