影／丹娜絲強風吹斷速限告示牌 她風雨中驚見圓形物擊中車
52歲鄭姓女駕駛在丹娜絲颱風來襲當晚，從台南市安南區開車要返回高雄，卻在北外環道路上遇到遭強風吹斷的速限告示牌，告示牌在風雨中朝她的車輛飛過來，擊中車體右前方，讓她驚呼連連；警方指出，已接獲鄭女報案，將調查釐清事故原因，通知相關單位處理。
網友mtz_mike_hsu昨天晚間6時許在社群媒體threads上傳丹娜絲颱風來襲的影片指出，飛來的橫禍，限速告示牌就這樣來求愛，真是恐怖情人，下雨天開車真的要很小心。畫面可見風雨中，一個圓形的告示牌突然朝車輛飛過來，並擊中車體右前方，女車主驚聲尖叫。
台南市警第三分局和順派出所所長許力生說明，據了解，52歲鄭姓女子在本月6日晚間8時許，駕駛車輛沿台南都會區北外環道路北往南方向直行欲下閘道時，與被風吹斷的速限告示牌發生碰撞，車輛大燈、前保桿破裂受損，車主前往本月9日18時許至高雄市警三民第二分局報案。
警方指出，由於車輛遭到碰撞處屬於和順派出所轄區，警方依規定受理後將案件移轉該所，肇事原因尚待調查釐清，並通知相關單位處理。
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