快訊

你也是嗎？ChatGPT又全球大當機！網友氣炸：總是在上班壞掉

財經記者潛入詐騙LINE群 親身體驗假投顧周旋套路3部曲

周曉涵戀愛ing？「罪後真相」導演陳奕甫進出香閨爆過夜情

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗婦急診室持利剪欲攻擊醫師 年輕護理師挺身出3秒制伏

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

一名婦人日前到頭份市為恭紀念醫院急診室就醫，突然情緒失控，拿起急診室醫用剪刀衝向正專注診治的醫師，意圖攻擊。當下事發突然，年輕的護理師朱銘慧眼尖及時發現異狀，3秒內果斷上前徒手扭住婦人手腕並取回剪刀，成功化解潛在攻擊行為。這名婦人疑似精神狀況不穩，院方報警交由警方帶回調查處理。

現場醫護人員回憶指出，婦人手中的利剪具備相當殺傷力，如未能及時制止，恐釀成無法挽回的醫療傷害事件。

為恭醫院表示，朱護理師的快速反應和英勇行動不僅避免醫師受傷，也穩定住急診室的現場秩序，其他病人得以繼續接受診治，避免整體醫療流程中斷。此舉展現第一線護理人員不僅具備醫療專業，也有危機處理與現場判斷的能力。

院方表示，依現行醫療安全規範，如果急診區域發生重大暴力或攻擊事件，為保全現場證據與人員安全，必須全面清空並封鎖區域，以配合警方採證作業，可能導致急診室數小時甚至數日無法正常運作，對病人照護與整體醫療服務將造成嚴重影響。因此，護理師朱銘慧在關鍵時刻的即時行動，成功避免後續影響，守住醫療現場重要防線。

為表彰朱銘慧的勇氣與專業表現，為恭醫院院長李文源親自頒發獎金1萬2000元給她，並記1支大功。李文源表示，朱護理師面對突發危機毫不猶豫，勇敢挺身而出，展現出無可取代的護理價值，讓大家深感驕傲，也鼓舞更多醫護同仁的士氣。

為恭醫院強調，急診醫療第一線工作人員除專業技術外，還需面對各種突發挑戰，包括暴力風險與緊急醫療狀況處理。為恭醫院長期致力推動醫療暴力防治教育，並建立緊急通報與支援機制，以守護院內同仁安全； 呼籲民眾，醫療人員的工作環境需要更多理解與尊重，應共同營造安全、尊重的醫療環境，讓第一線照護者能專注於守護民眾健康，無後顧之憂。

為恭醫院年輕護理師朱銘慧及時制止婦人持利剪攻擊醫師，院長李文源頒獎表揚。圖／為恭醫院提供
為恭醫院年輕護理師朱銘慧及時制止婦人持利剪攻擊醫師，院長李文源頒獎表揚。圖／為恭醫院提供
為恭醫院急診室年輕護理師朱銘慧及時制止婦人持利剪攻擊醫師，院長李文源頒獎表揚。圖／為恭醫院提供
為恭醫院急診室年輕護理師朱銘慧及時制止婦人持利剪攻擊醫師，院長李文源頒獎表揚。圖／為恭醫院提供

醫護人員 護理師 朱銘

延伸閱讀

苗栗以南地區不定時雷雨開轟 大台北酷暑飆36度以上

世界廚藝大賽「特金獎」苗栗獅潭吃得到 一家三口揚名馬來西亞

雲林、苗栗3國小金牌舞獅隊 首度跨縣組合暑期團練

診所護理師遇害早有跡象！李進良也收到兇嫌恐怖威脅

相關新聞

國1北上下營路段9人座廂型車碰撞後側翻 7人送醫…90歲阿嬤輕傷

國道1號北上299公里處台南下營路段今清晨4點多發生一起車禍事故，一輛轎車與9人座廂型車發生碰撞，造成7人受傷，所幸均意...

學校屢投訴劣行… 小學頑童遭後母怒摑猛踢 檢察官1原因替她求情

孩子縱是頑劣，也不應施以過重的體罰！台北發生後母虐兒案，當地1名小學男童持續在學校表現頑皮，包括欺負同學及頂撞老師，其後母屢次接到校方通知，因管教無效，情急之下掌摑向男童，罰他跪在門外，繼而用腳踹其後背，令到男童身上多處受傷，後母因此捱告。

影／竹東小客車疑疲勞駕駛失控連環撞 衝進店家釀3傷13車毀

新竹縣竹東鎮北興路三段與永康街口昨晚發生交通事故，卓姓民眾駕駛小客車行經該路口時，疑似因精神不濟，未注意號誌變化與前車距...

不滿知名鐵板燒店菜量太少 新莊男怒罵三字經遭廚師揮拳痛毆

新北市67歲黃男昨晚與女兒至新莊區1間知名鐵板燒店用餐，黃男因菜量問題向40歲陳姓廚師詢問時疑似辱罵「三字經」，陳男聽聞...

影／丹娜絲強風吹斷速限告示牌 她風雨中驚見圓形物擊中車

52歲鄭姓女駕駛在丹娜絲颱風來襲當晚，從台南市安南區開車要返回高雄，卻在北外環道路上遇到遭強風吹斷的速限告示牌，告示牌在...

苗栗婦急診室持利剪欲攻擊醫師 年輕護理師挺身出3秒制伏

一名婦人日前到頭份市為恭紀念醫院急診室就醫，突然情緒失控，拿起急診室醫用剪刀衝向正專注診治的醫師，意圖攻擊。當下事發突然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。