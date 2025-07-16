苗栗婦急診室持利剪欲攻擊醫師 年輕護理師挺身出3秒制伏

一名婦人日前到頭份市為恭紀念醫院急診室就醫，突然情緒失控，拿起急診室醫用剪刀衝向正專注診治的醫師，意圖攻擊。當下事發突然，年輕的護理師朱銘慧眼尖及時發現異狀，3秒內果斷上前徒手扭住婦人手腕並取回剪刀，成功化解潛在攻擊行為。這名婦人疑似精神狀況不穩，院方報警交由警方帶回調查處理。

現場醫護人員回憶指出，婦人手中的利剪具備相當殺傷力，如未能及時制止，恐釀成無法挽回的醫療傷害事件。

為恭醫院表示，朱護理師的快速反應和英勇行動不僅避免醫師受傷，也穩定住急診室的現場秩序，其他病人得以繼續接受診治，避免整體醫療流程中斷。此舉展現第一線護理人員不僅具備醫療專業，也有危機處理與現場判斷的能力。

院方表示，依現行醫療安全規範，如果急診區域發生重大暴力或攻擊事件，為保全現場證據與人員安全，必須全面清空並封鎖區域，以配合警方採證作業，可能導致急診室數小時甚至數日無法正常運作，對病人照護與整體醫療服務將造成嚴重影響。因此，護理師朱銘慧在關鍵時刻的即時行動，成功避免後續影響，守住醫療現場重要防線。

為表彰朱銘慧的勇氣與專業表現，為恭醫院院長李文源親自頒發獎金1萬2000元給她，並記1支大功。李文源表示，朱護理師面對突發危機毫不猶豫，勇敢挺身而出，展現出無可取代的護理價值，讓大家深感驕傲，也鼓舞更多醫護同仁的士氣。